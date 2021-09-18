به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسدی شامگاه جمعه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه امسال بیش از ۵۵ هزار مأموریت اورژانس در استان انجام شده است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس اورژانس گیلان با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی مأموریت‌های مربوط به بیماری کووید ۱۹، بیان کرد: طی شش ماه اخیر مأموریت‌های این سازمان به دلیل بیماری کرونا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه گیلان دارای ۶۸ پایگاه اورژانس است که از این تعداد ۴۰ پایگاه جاده‌ای و ۲۸ پایگاه نیز شهری است، افزود: شش پایگاه نیز امسال به جمع پایگاه‌های گیلان اضافه شده که در لنگرود، رشت، جیرنده، فومن و دو پایگاه نیز در شفت است و به دنبال افزایش تعداد این پایگاه‌ها هستیم.

اسدی با بیان اینکه نیازمند اضافه شدن ۴۰ پایگاه اورژانس به ظرفیت فعلی گیلان هستیم که به دلیل کمبود منابع انسانی موفق به این کار نشده ایم، گفت: بیشترین مشکل برای فراهم کردن پایگاه در شهر رشت است.

وی به افزایش ۴۹ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس طی چهار سال اخیر اشاره و تصریح کرد: قرار است ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس جدید در کشور خریداری شود و قطعاً سهم خوبی به استان گیلان اختصاص می‌یابد.

رئیس اورژانس گیلان به وضعیت اورژانس مرکز استان اشاره کرد و افزود: عمده مشکلات در شهر رشت کمبود پایگاه شهری و ترافیک و معضلات ناشی از آن است و نیازمند اضافه شدن هفت پایگاه دیگر برای خدمت رسانی به مردم این شهر هستیم.