  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۴۶

سرهنگ رنجبر:

حجم ترددها در معابر تهران رو به افزایش است

حجم ترددها در معابر تهران رو به افزایش است

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فاتب، وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در صبح شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر اظهار داشت: امروز با رصدی که از معابر شهر تهران از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک داشتیم، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر تهران بودیم.

وی افزود: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب شمیران نو، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از هنگام، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، دارای ترافیک است.

وی بیان داشت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از شیشه مینا و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بوستان جوانمردان، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، دارای حجم ترافیک است.

کد مطلب 5307116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها