کاهش نرخ رسمی ۲۸ ارز در اولین روز هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۷۷۲ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۲۷۷ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۱۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۴۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۳۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۲۷ ریال، روپیه هند ۵۷۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۵۸۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزارو ۵۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۰۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۹۸ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۹۷۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۵۷۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۵۱ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۸۶۵ ریال، روبل روسیه ۵۷۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۵۵۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۵۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۰۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۵ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۷۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۸۶ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۹۴ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۱۳۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۵۶۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۷۳ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۰۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۹۰۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۹۴۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۴ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد.