چرایی ورود اورژانس به واکسیناسیون کرونا

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اورژانس به بحث واکسیناسیون کرونا ورود کرده است، اظهار داشت: وزیر وقت بهداشت ابلاغ کردند برای شکستن صف‌های طولانی واکسیناسیون اورژانس وارد چرخه واکسیناسیون شود.

وی افزود: همکاران ما در اورژانس از ساعت استراحت خود زدند تا بتوانند پایگاه‌های تزریق واکسن کرونا را بچرخانند.

صابریان بیان کرد: اما نکته قابل توجه این است که افرادی که در مراکز واکسیناسیون اورژانس در حال خدمت هستند، از چرخه و ناوگان عملیاتی ما خارج هستند.

سرپرست اورژانس کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از همیاران اورژانس و داوطلبین اورژانس را در پروژه واکسن کمک کردند و همین باعث شد تا فشار مضاعفی به پرسنل اورژانس وارد نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه داوطلبین برای کمک به اورژانس در بحث واکسیناسیون به کجا باید مراجعه کنند، گفت: افرادی که مایل هستند تا اورژانس را در پروژه واکسیناسیون یاری کنند می‌توانند در سایت اورژانس ثبت نام کنند و مدارک خود را بارگذاری کنند تا بعد از بررسی در صورت داشتن شرایط لازم مراحل آموزشی را طی کنند و به دیگر همکاران در پایگاه‌های اورژانس اضافه شوند.

صابریان در پایان گفت: در تهران ۴۲۰ نفر در ۱۸ پایگاه تزریق واکسن اورژانس خدمت می‌کنند که حدود ۱۰۰ نفر آنها از پرسنل اورژانس هستند و باقی افراد از همیاران اورژانس و داوطلبین هستند.