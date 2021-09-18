ورزشکاران هندی تنها میهمانان مسابقات تکواندو به میزبانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو دهمین دوره جام باشگاه‌های آسیا روز ۲۱ مهرماه، سی و یکمین دوره مسابقات جام فجر طی روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر و سومین دوره رقابت‌های آزاد آسیا در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مهرماه به میزبانی کشورمان و در تهران برگزار خواهد شد؛ مسابقاتی که در این دوره هم مانند چند سال گذشته باید شاهد رقابت تکواندوکار با آتیه داخلی باشیم.

بر اساس اطلاعات ثبت شده بر روی سایت مسابقات برای جام باشگاه های آسیا تنها یک تیم از هند برای حضور در تهران اعلام آمادگی کرده و دو تیم عراقی هم چون گذشته در این رقابتها حاضر خواهند بود.

در جام فجر نیز ۹۲ تکواندوکار داخلی ثبت نام کرده اند و نام هیچ تکواندوکار خارجی دیده نمی‌شود اما برای شرکت در سومین دوره رقابتهای بین المللی ۱۲۴ تکواندوکار ثبت نام کرده اند که تنها نام سه تکواندوکار از کشور هند در میان تکواندوکار داخلی دیده می‌شود.

با وجود هزینه بالای ثبت نام برای تکواندوکاران داخلی، استقبال خوبی از سوی جوانان علاقمند و با آتیه از این رقابتها شده است.

نکته اصلی اینجاست که نام این رقابتها بین المللی است و طبق قوانین فدراسیون جهانی اگر در هر وزن تکواندوکاران شرکت کننده کمتر از چهار کشور باشد، امتیاز آن برای نفرات برتر در رنکینگ جهانی ثبت نخواهد شد.

باید منتظر ماند و دید آیا این رقابتها با این تعداد شرکت کننده برگزار خواهد شد و یا در مدت زمان باقی مانده تعداد شرکت کننده ها به حد نصاب برگزاری خواهد رسید یا خیر؟