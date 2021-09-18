پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد تخت‌های بیمارستانی آی سی یو در استان زنجان از ۷۴ تخت به ۱۴۰ تخت رسیده است، گفت: تخت‌های بیمارستانی آی سی یو در زنجان به ۱۶۰ تخت می‌رسد.

وی اظهار کرد: این استان در خصوص تخت‌های ویژه بیمارستانی مشکلی ندارد و خدمات درمان خوبی به بیماران ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به روند تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تزریق واکسن کرونا در استان به خوبی جلو می‌رود و در این میان از مردم استان درخواست می‌شود نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند تا شاهد قطع زنجیره ویروس کرونا باشیم.

قزلباش تاکید کرد: روزانه ۲۰ هزار دُز واکسن کرونا در استان تزریق می‌شود و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار دُز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.

وی افزود: این استان ظرفیت لازم برای تزریق ۴۰ هزار دُز واکسن در روز را دارد و ۴۳ پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در استان فعال است که از این تعداد پنج پایگاه خودرویی است و طی روزهای گذشته مراجعه مردم به مراکز واکسیناسیون شدت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: از مردم درخواست می‌شود بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.