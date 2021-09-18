لغو محدودیت سنی دریافت واکسن کرونا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحیمی از لغو محدودیت سنی دریافت واکسن برای افراد بالای ۱۸ سال در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شامل ۱۵ شهرستان خراسان رضوی است، خبر داد.

وی اظهار کرد: با مساعدت رئیس دانشگاه و ابلاغ معاونت بهداشت، تمامی افراد بالای ۱۸ سال ساکن در مناطق زیر پوشش این دانشگاه می‌توانند با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تا دو روز آینده تعداد قابل توجهی واکسن برکت به این دانشگاه اختصاص می‌یابد تا ضمن تزریق دوز دوم افراد واکسینه شده، شرایط برای واکسیناسیون افرادی که تمایل به تزریق این واکسن دارند نیز فراهم شود.

وی با بیان این‌که در حال حاضر ۴۷ مرکز و پایگاه واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش این دانشگاه فعال است افزود: در حال حاضر روزانه بیش از ۸۰ هزار دز واکسن در این مراکز تزریق می‌شود و ظرفیت‌های لازم برای زیر پوشش قرار دادن ۱۰۰ هزار نفر نیز در این دانشگاه فراهم شده است.