به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان مدعی رهگیری ۱۰ فروند جنگنده چینی شد که ادعا می‌شود وارد حریم هوایی این جزیره شده‌اند.

این حادثه درست یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که «تی سای اینگ ون» رئیس جمهور تایوان که مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این جزیره و افزایش بودجه دفاعی را اولویت دولت خود اعلام کرده است، از افزایش بودجه دفاعی تایوان به مبلغ ۹ میلیارد دلار ظرف پنج سال آینده خبر داد.

گفته می‌شود که این بودجه دفاعی اضافی شامل موشک‌های جدید نیز می‌شود و به ادعای مقامات تایوان، پاسخی است به ضرورت به روزرسانی و ارتقای تسلیحات در مواجهه با تهدید ادعایی از سوی چین.

جنگنده‌های چین در محدوده‌ای نزدیک منطقه «پراتاس» و همچنین کانال «باشی» پرواز کردند که فیلیپین را از تایوان جدا می‌کند.

چین به تایوان به عنوان بخشی از تمامیت ارضی خود نگاه می‌کند و بارها هشدار داده که جدایی طلبی در این منطقه عاقبتی جز جنگ نخواهد داشت.