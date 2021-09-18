رزمایش نیروهای مسلح چین در تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «شی یی» سخنگوی فرماندهی شرقی ارتش آزادی بخش چین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور رزمایشی نظامی را در تنگه تایوان و در پی عبور ناوشکن آمریکایی از این منطقه، انجام داده اند.

طبق اظهارات سخنگوی مذکور، رزمایشی نظامی در هوا و دریا در محدوده جنوب غربی تایوان انجام شده است. کشتی های جنگی، هواپیماهای کنترل و هشدار زودهنگام و بمب افکن در تمرین نظامی فوق شرکت داشته داشته اند.

پیشتر و در اوایل شهریور، وزارت دفاع چین در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به عبور ناوشکن «یو اس اس کید» نیروی دریایی آمریکا و یک شناور گارد ساحلی این کشور از تنگه تایوان، ابراز کرده بود.

وزارتخانه مذکور این اقدام را تحریک آمیز و اثباتی بر این ادعا تلقی کرد که آمریکا بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات تنگه تایوان است.

رویترز نیز در خبری که امروز منتشر کرد، اعلام کرد که وزارت دفاع تایوان مدعی رهگیری ۱۰ فروند جنگنده چینی شده است که ادعا می‌شود وارد حریم هوایی این جزیره شده‌اند.

این حادثه درست یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که «تی سای اینگ ون» رئیس جمهور تایوان که مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این جزیره و افزایش بودجه دفاعی را اولویت دولت خود اعلام کرده است، از افزایش بودجه دفاعی تایوان به مبلغ ۹ میلیارد دلار ظرف پنج سال آینده خبر داد.

طبق اعلام وزارت خارجه چین، تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است حال آنکه دولت پکن بارها هشدار داده است که جدایی طلبی این منطقه نتیجه‌ای جز جنگ نخواهد داشت.

پکن بارها بر لزوم احترام به اصل چین واحد تاکید کرده حال آنکه آمریکا و متحدانش در ادامه سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک که لازمه آن مهار قدرت یابی چین است؛ به دنبال تضعیف جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع این کشور نظیر هنگ کنگ، تایوان و تبت هستند.