۶۷ برنامه شاخص طی هفته دفاع مقدس در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا کاظمی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: ستاد مناسبت های ملی مقدس و مقاومت در ابتدای سال ایجاد و ۳۹ برنامه در این راستا برنامه ریزی شد.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس گلستان افزود: ۱۴ کارگاه برای هفته دفاع مقدس در استان راه اندازی شده و هزار و ۶۸۸ برنامه به دبیرخانه ارسال شد که ۶۷ برنامه شاخص را در روزشمار استانی قرار دادیم.

وی اضافه کرد: یک برنامه ملی تحت عنوان تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس در روز ۳۰ شهریور ماه با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو تصویری برگزار می شود و ۳۰۰ پیشکسوت استان و خانواده هایشان در این برنامه حضور خواهند داشت.

کاظمی بیان کرد: تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، رونمایی موشن گرافیک شهید عسگری، وبینار با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس، زنگ ایثار و شهادت، تجلیل از ۱۵ هزار رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس، تبیین نقش روحانیون اهل سنت در دفاع مقدس، به روایت خاکریز، تهیه مستند روحانی ایثارگر، نمایشگاه کتاب، همایش نقش خانواده در دفاع مقدس، محفل شعر مجازی دفاع مقدس، رونمایی از آخرین تحقیقات صنعتی تیپ ۲۳۰ و تجلیل از نویسندگان و مولفان حوزه جهاد از جمله برنامه های این هفته در گلستان است.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس گلستان اظهارکرد: پنج جشنواره ویژه دفاع مقدس شامل تئاتر خیابانی، جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزی، تئاتر سنگر ویژه نیروهای مسلح، جشنواره ملی فانوس و جشنواره من افتخار می کنم، در این هفته برگزار می شود.

کاظمی عنوان کرد: رونمایی از ۲۰ عنوان دفاع مقدس شامل ۱۴ عنوان مکتوب و ۶ عنوان صوتی هم از در این هفته انجام خواهد شد.