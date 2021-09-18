وی چت از دستور رگولاتور چینی اطاعت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه وزارت صنعت و اطلاعات فناوری چین به شرکت تنسنت و رقبایش دستور داد تا فرایند مسدود سازی لینک‌های یکدیگر را متوقف کنند، وی چت (پیام رسان متعلق به تنسنت) اعلام کرد به کاربران اجازه می‌دهد به لینک پلتفرم‌های دیگر دسترسی یابند.

این شرکت فناوری چینی پیش از این لینک ها و سرویس‌های رقبایش را در پلتفرم های خود ممنوع کرده بود. اما دوشنبه هفته گذشته وزارت صنعت و اطلاعات فناوری چین به شرکت‌ها دستور داد تا این اقدام را متوقف کنند. به گفته این رگولاتور چنین اقدامی روی تجربه کاربر از سرویس‌ها تأثیر می‌گذارد و حقوق مشتری را نقض می‌کند.

اقدام این وزارتخانه بخشی از یک تلاش وسیع‌تر در این کشور برای قانونمندسازی صنعت فناوری است.

وی چت در بیانیه‌ای اعلام کرد در چند مرحله تغییراتی ایجاد می‌کند. این پیام رسان در وهله نخست به کاربران اجازه می‌دهد با آپدیت جدید در چت های خصوصی به لینک ها دسترسی یابند. البته وی چت همچنان از روش‌های بازاریابی تهاجمی جلوگیری می‌کند.

این طرح براساس قوانین و با تأیید مقامات قانونگذاری انجام می‌شود. دربیانیه وی چت آمده است: همزمان وی چت برای اجرای این دستور العمل و بررسی امکانات فنی استفاده از سرویس‌های خود در پلتفرم‌های دیگر با شرکت‌های اینترنتی همکاری می‌کند.