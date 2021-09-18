به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز در آیین افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی صلح و دفاع ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور نماینده سازمان ملل متحد و وابستگان نظامی از کشورهای مختلف در دافوس آجا برگزار شد، با تسلیت ایام صفر بر همه آزادگان جهان اظهار داشت: محرم و صفر دو ماه بزرگ و تاثیرگذار در عالم هستی برای مسلمانان و آزادگان جهان است و همچنین یادآور دفاع و شهادت در راه اعتلای آرمان‌های بشری انسانی و اسلامی است.

وی افزود: قهرمانان عاشورا و در راس آن سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام با ایثار همه داشته‌های خود درس بزرگ و ماندگاری به تمام آزادیخواهان و عدالت طلبان در طول تاریخ دادند و امروز اسوه و الگو همه مبارزان از هر دین و مسلکی علیه ظلم و جور و سلطه طلبی در جهان هستند.

امیر آشتیانی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در این خصوص که اگر قیام امام حسین در روز عاشورا نبود این انقلاب هم به پیروزی نمی‌رسید افزود: این جمله امام به این معنا است که قیام امام حسین حجت و سرمشقی برای تمام مسلمین و مستضعفان جهان برای دستیابی به عدالت و رستگاری در دنیا و آخرت است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امام حسین و یاران باوفایش کاری کردند و حماسه‌ای خلق کردند که هیچ عذر و سستی را برای آیندگان که مورد ستم واقع می‌شوند باقی نگذاشت و تکلیف همگان را در مواجهه با طاغوت‌ها مشخص کرد.

وی ادامه داد: امام حسین به ما آموخت تحت هر شرایطی موظف به قیام در برابر ظالمان عالم هستیم و سازش و سکوت به هیچ عنوان پذیرفته نیست و به نیستی و نابودی بشر ختم می‌شود. احیای زندگی و احیای انسانیت و زیست توام با آرامش و صلح تنها در سایه ایستادگی در مقابل سلطه جویان و زیاده‌خواهان میسر است و سرانجام این جهان به طور قطع و یقین به رستگاری و صلح توام با امنیت ختم می‌شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مواضع صلح طلبانه و اصول جمهوری اسلامی ایران گفت: صلح از جمله واژه‌هایی است که مورد پسند تمامی انسان‌ها و توجه به ذات آنهاست. و به همین دلیل غالباً مورد سوء استفاده جنگ طلبان و سلطه‌گران به ویژه در دنیای امروز قرار می‌گیرد.

امیر آشتیانی ادامه داد: امروز با توسعه تعاملات ارتباطات و فضاهای رسانه‌ای قدرت در راستای اهداف سلطه جویانه خود در سطح جهان از واژه انسان دوستانه از جمله حقوق بشر دموکراسی صلح رفاه و دیگر واژه‌های مشابه برای فریب افکار عمومی جوامع و دولت‌ها استفاده می‌کنند که این بزرگترین خیانت در حق انسان‌ها و حقوق ملت‌ها است.

وی ادامه داد بزرگترین ظلم و برداشت انحرافی در حق صلح به عنوان یک آرمان ارزشمند بشری سواستفاده قدرت‌ها در برابر دانستن آن با نبود جنگ است همان چیزی که در صحنه بین المللی جا افتاده است.

وی ادامه داد: اگرچه با وجود جنگ صلح برقرار نمی‌شود اما نبود جنگ هم به هیچ وجه شرط کافی برای صلح نیست و باید اذعان داشت که تنها شرط کافی برای صلح برقراری عدالت پایدار است. همان چیزی که در نظام بین‌الملل مورد توجه قرار نگرفته است.

امیر آشتیانی گفت سیاستمداران فرهیختگان و آزادی‌خواهان جهان را دعوت می‌کنیم که عدالت را جایگزین واژه صلح کند تا راه سوء استفاده از آن را مسدود کنند چنانچه عدالت برقرار شود صلح نیز به دنبال آن خواهد آمد همیشه باید این را به خاطر داشته باشیم که با پایان جنگ، صلح واقعی محقق نخواهد شد و جنگ به اشکال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در دین مبین اسلام عدالت و عدالتخواهی از اصول اساسی است و سبب حیات و و مایه استحکام زندگی و صلح جمله واژه‌هایی است که مورد پسند تمامی انسان‌ها با توجه به ذات و کرامت ذاتی آنها است.

امیر آشتیانی ادامه داد: ما بر اساس آموزه‌های دینی خود معتقدیم که ظلم پایدار نمی‌ماند و این موضوع از شعارهای محوری ملت ایران است. اما آیا نظام بین‌الملل که روز به روز نقش و تاثیرگذاری آن در سرنوشت ملت‌ها در حال افزایش است یک نظام عدالت محور است؟ قطعاً چنین نیست و شاکله آن با عدالت سازگاری چندانی ندارد.

وی افزود: اینکه چند قدرت بزرگ برای سرنوشت جهان و به اصطلاح امنیت بین‌المللی تصمیم بگیرند در حالی که تعدادی از آنها پرونده بسیار ننگینی در ظلم، استعمار و استثمار دارند آیا قابل پذیرش است و آیا می‌توان از چنین نظامی انتظار برقراری صلح جهانی داشت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: ساختار این نظام معیوب در بی‌عدالتی بنا شده است و امروز بسیاری از چالش‌ها و ناامنی‌ها در اقصا نقاط جهان متوجه آن است اینکه حقوق حقه ملت‌ها نادیده گرفته می‌شود و بعضاً مورد اتهام تحریم‌های ظالمانه و تجاوز قرار می‌گیرد آیا با عدالت و صلح سازگاری دارد آیا ظلم به ملت مظلوم فلسطین سوریه و دیگر کشورها مورد ستم توسط تروریسم دولتی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم‌های مرتجع قابل توجیه است. و با واقعیت صلح و صلح طلبی همخوانی دارد.

وزیر دفاع افزود: اینها از جمله مصادیق تجاوز و خباثت برخی قدرت‌های بزرگ و ابعاد جنگ طلبانه آنان با بهره‌گیری از شعارهای فریبنده و سواستفاده از سازوکارهای نظام بین‌الملل است. که با تعریف ناقص از صلح زمینه‌های بی‌عدالتی و ظلم ستم به ملت‌ها را فراهم آورده و ما شاهد یک بی تحرکی سکون و تعلل در مسئله صلح جهانی هستیم و این واقعیت تلخ است.

امیر آشتیانی خاطرنشان کرد: اما ما و همه ملت‌های آزادیخواه بر این باور هستیم که صلح بدون مبارزه و مواجهه کسب نمی‌شود و تا زمانی که استضعاف وجود دارد و مستکبران به سلطه طلبی و یکجانبه گرایی و تجاوز ادامه می‌دهند معنی و مفهومی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: خداوند متعال در قرآن صلح را در سایه قدرت فیزیکی و روحی و احراز آمادگی‌های نظامی عنوان می‌کند و می‌فرماید اگر متجاوزین تمایل به صلح داشته باشند شما هم صلح کنید و مراقب فریب دشمن باشید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نظام اسلامی با تأسی از احکام و دستورات الهی همواره پیشگام در مقوله صلح و امنیت جهانی بوده است و تاکنون در عرصه عمل آن هم به هزینه زیادی داده است.

امیر آشتیانی گفت: در قاموس جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفین همان حقوق بشری است که نظام بین‌الملل از آن استفاده ابزاری می‌کند. شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی با تمام وجود در این مسیر گام برداشت و با مبارزه با تروریست‌های تکفیری و سلطه‌گران آمریکایی و صهیونیستی مورد کینه دشمنان واقع شد و به شهادت رسید. شهید سلیمانی منادی به تمام معنای عدالت و صلح بود.

وی اظهار داشت: ملت ایران بر این باور است که وعده الهی مبنی بر پیروزی حق علیه باطل محقق خواهد شد و مستضعفان وارثان حقیقی زمین خواهند بود و به حول قوه الهی و با تکیه بر همین تجربه و اعتماد راسخ در تمامی حوزه‌های مرتبط به خود اتکایی رسیده‌ایم به ویژه در زمینه ساخت و تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی و بومی سازی آنان و دستیابی به فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف که این توفیقات به خدا و رهبری هوشمند و ایمان قوی و ایستادگی و مقاومت حاصل شده است و همه اینها در جهت صلح جهانی، امنیت و عدالت به کار خواهد رفت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اعتقاد داریم صلح در جهان برقرار نخواهد شد مگر در سایه عدالت و یقیناً عدالت تنها با آگاهی نگری و تلاش مستمر ملت‌ها به دست می‌آید.