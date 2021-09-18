به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از رفع آسیب نم و رطوبت در بخش شرقی پل صفوی خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: نم، رطوبت و نفوذ آب بر پایه و بدنه پل «صفوی» آسیب‌هایی را بر این پل تاریخی وارد کرده بود به‌طوری‌که نشت آب در پایه و در قسمت سنگ‌های پاک‌تراش و پاتاق نمایان بود که با پیگیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برطرف شد.

وی در بیان علت این رخداد تصریح کرد: رفع این مشکل با کمک شهرداری و همراهی شرکت آب و فاضلاب خرم‌آباد انجام شد و مشخص شد که بخشی از لوله‌های آب و فاضلاب دچار شکستی شدید شده و باعث نشت آب در بدنه این پل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان عنوان کرد: پس از مشخص شدن علت نشت آب با همراهی شرکت آب و فاضلاب و شهرداری خرم‌آباد کاملاً مسیر این لوله‌ها از مسیر پل جدا شد و به خارج از محدوده پل انتقال داده شد.

بنابراین گزارش، پل آجری صفوی در مرکز شهر خرم آباد و بر روی رودخانه گلال (خرم رود) واقع شده است. این پل دو قسمت شرقی و غربی شهر خرم آباد را به هم متصل کرده و دارای ۲۴ چشمه طاق است؛ طول آن بیش از ۳۵۰ متر، پهنای آن ۸.۵ متر و ارتفاع آن از کف رودخانه تا روگذر پل ۸ مترمربع است.

مواد و مصالح آن در قسمت پایه‌ها از سنگ‌های تراشیده شده با ملات آهک و گچ و پایه‌های چشمه طاق‌ها از آجر ساخته شده است. بر سینه شمالی پل کتیبه‌های سنگی نصب شده است که با حروف مقطعه نوشته شده وبه عنوان طلسم معروف است.

بخش میانی پل و شاه نشین آن شباهت زیادی با شاه نشین پل خواجو در اصفهان دارد که در اثر سیل تخریب شده و مجدداً با سیمان مرمت شده است.

این اثر ارزشمند در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده و به حسین خان والی لرستان نسبت داده می‌شود. پل آجری صفوی خرم آباد در دوره قاجاریه به پل محسنیه معروف شد.

این بنا به شماره ۲۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.