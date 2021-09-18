وقوع طلاق های صوری برای دریافت حقوق بازنشستگی والدین

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سجادی معاون اسبق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در جلسه صبح امروز این معاونت گفت: براساس تحقیقات میدانی برخی طلاق‌های صوری در کشور در حال انجام است و بعضی از خانواده‌ها برای کسب پول و دریافت حقوق بازنشستگی مادر یا پدر، به صورت صوری طلاق انجام می‌دهند و دوباره به زندگی باز می‌گردند.

وی افزود: بسیاری از آمارهای طلاق کشور از این دست موارد است و متاسفانه بر اساس تحقیقات میدانی، مادران در مدارس نیز این موضوع را به یکدیگر پیشنهاد می‌دهند.

سجادی اظهار داشت: در دانشگاه‌ها کارگروه‌هایی با عناوین مختلف وجود دارد و اینها موظف اند سلسله خدماتی را به دولت ارائه بدهند و پیشنهاد بنده این است که معاونت زنان از دانشگاه‌ها بخواهد تا یک جستجو و آسیب شناسی در دانشگاه‌های سراسر کشور با موضوع زنان و خانواده انجام شود تا به یک سیاست‌گذاری مشخص در این حوزه برسیم.

معاون اسبق معاونت زنان ریاست جمهوری بیان کرد: ستاد ملی زن و خانواده در دولت نهم و دهم تشکیل شد و درخواست بنده این است که این ستاد در این دوره نیز به صورت موثر تشکیل شود تا از ظرفیت آن استفاده شود.

سجادی تاکید کرد: مشاورین زنان دستگاه‌ها و استان‌ها را دریابید تا بتوانید کارها را سامان ببخشید.