به گزارش خبرنگار مهر، ناآرامی در باشگاه آبی تهران همچنان ادامه دارد و با این که مدیرعامل و سرمربی هر کدام مشغول انجام کارهای خود هستند اما اختلاف نظر بین هواداران این تیم برای این که مددی بماند یا مجیدی همچنان ادامه دارد و کار را به اعتصاب و اعتراض کشانده است.

برخی هواداران استقلال اعتقاد دارند احمد مددی باید از مدیریت باشگاه استقلال کنار گذاشته شود و برخی هواداران نیز خواستار تغییر کادر فنی و انتخاب سرمربی جدید برای فصل آینده شده اند تا شاید این تیم بتواند طلسم قهرمان نشدن در سالهای اخیر را بشکند.

پس از آنکه خبرهایی مبنی بر احتمال برکناری فرهاد مجیدی از سرمربیگری استقلال مطرح شد، تعدادی از هواداران این تیم صبح روز شنبه با تجمع مقابل وزارت ورزش خواستار حمایت وزیر از این سرمربی جوان آبی ها و برکناری احمد مددی شدند.

هواداران استقلال که تعدادشان خیلی هم زیاد نبود با سردادن شعارهایی از حمید سجادی وزیر جدید ورزش خواستند تا احمد مددی را از مدیریت باشگاه استقلال برکنار و حمایت خود را از فرهاد مجیدی اعلام کند.

تصویری از تجمع امروز هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش

استقلالی ها در حالی مقابل وزارت ورزش تجمع کردند که وزیر هنوز تکلیف اعضای هیات مدیره این باشگاه را مشخص نکرده است اما عنوان شده ممکن است تغییراتی در مدیریت این باشگاه بزودی صورت بگیرد.

حمید سجادی در شرایطی کارش در وزارت ورزش را آغاز کرده است که استقلال با این که مدیرعامل دارد از باشگاه پرسپولیس که مدیرعامل ندارد وضعیت آشفته‌تری دارد. با این حال هواداران استقلال و خواسته های آنها اوضاع را کمی پیچیده کرده و وزیر ورزش نمی داند باید بر اساس خواسته کدام دسته عمل کند.

با این حال به نظر می رسد وزیر ورزش باید هر چه سریعتر تکلیف وضعیت مدیریت باشگاه استقلال را مشخص کند تا دیگر حرف و حدیتی در این مورد نباشد و مدیرعامل و هیات مدیره هم بتوانند با انتخاب سرمربی نهایی فصل آینده حمایت های لازم را از وی انجام دهند تا شرایط این تیم پرطرفدار به ثبات برسد.

وزارت ورزش و برخی مسئولان آن حالا بین حمایت از مددی که مورد تایید آنهاست و فرهاد مجیدی که محبوب و مورد حمایت هواداران است گیر افتاده و نمی داند از بین حرف دل برخی مسئولان و دلبر هواداران کدام یک را باید انتخاب کند تا اوضاع این باشگاه از وضعیت قرمز خارج شود.