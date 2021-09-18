ضبط آثار گروه همخوانی نوجوانان محمدرسول الله(ص)

رحیم قربانی سرپرست گروه همخوانی و تواشیح محمد رسول الله (ص) سپاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ضبط تصویری اولین آثار گروه همخوانی نوجوانان محمد رسول الله (ص) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) انجام گرفت.

وی ادامه داد: در راستای گسترش فرهنگ ناب قرآن و مکتب حیات بخش اهل بیت در جامعه به ویژه در بین نوجوانان بر آن شدیم تا آثار تصویری را با حضور این نسل جدید تولید و منتشر کنیم.

قربانی افزود: تجربیاتی که گروه بزرگسالان گروه محمد رسول الله تهران در مدت پنج ساله خود داشت فرصت خوبی برای انتقال آن به نسل جوان بود تا راه را ادامه دهند. بر همین اساس مقرر شد گروه نوجوانان گروه محمد رسول الله ایجاد شود.

وی در خصوص نوجوانان عضو این گروه گفت: تعداد ۶۳ نفر از فرزندان اعضای گروه بزرگسالان و نفرات ممتاز تلاوت در سطح تهران شناسایی شده و آنها نیز دعوت به کار شدند. همچنین چند نفر از اعضای گروه‌های همخوانی که در سطح تهران بودند در این گروه نوجوانان به عضویت در آمدند.

قربانی با تاکید بر اینکه اعلام رسمی تشکیل این گروه در ماه ربیع الاول انجام خواهد شد، گفت: از آنجایی که می‌خواستیم فعالیت‌های این گروه نوجوان با نام امام حسین (ع) متبرک شود چند اثر را قبل از اعلام رسمی آنها تولید و ضبط کردیم. به همین جهت اولین کار با یاد و نام امام حسین (ع) و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی انجام گرفت و دو اثر ضبط شد و برای ایام اربعین آماده خواهد شد.