تصویربرداری «تشک» به پایان رسید/ حضور ۱۲ بازیگر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تصویربرداری فیلم کوتاه «تشک» به کارگردانی آرش حسن پور به پایان رسید.

فیلم کوتاه «تشک» با بازی ۱۲ بازیگر کودک و نوجوان و با هنرمندی محمد سروش علیشاهی، فاطمه نیشابوری و یدالله شادمانی در ژانر کودک و نوجوان برای حضور در جشنواره های داخلی و بین المللی تهیه و تولید شده است.

این فیلم کوتاه داستان پسربچه ای به نام محسن است که باید یک تصمیم بگیرد.

آرش حسن پور در زمینه دستیار کارگردانی و برنامه ریزی در سینما فعالیت می کند و تجربه همکاری با کارگردان هایی چون محمدرضا هنرمند، مهدی جعفری، سامان سالور، حسین قناعت، مجتبی راعی و سیروس حسن پور را دارد.

فیلم کوتاه «تشک» نخستین تجربه وی در مقام کارگردان است.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: آرش حسن پور، نویسنده: مریم روزبهانی، مدیر تصویربرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: محمد نجاریان، صداگذاری: محمود موسوی نژاد، مدیر تولید: رامین کاظمی، طراح گریم: میثم قره گزلو، عکاس: علی نیک رفتار، صدابردار: علی نیازی، تصویربردار پشت صحنه: صالح بهمن آبادی، تجهیزات: محمد ضیایی، مجری طرح: هاشم علی اکبری، طراح پوستر: محمد موحدنیا، مدیر تبلیغات و مشاور رسانه: فرید رحمتی.