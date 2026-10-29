به گزارش خبرگزاری مهر از سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها، عبدالرضا عسگرخانی مجری این سامانه در نشست «تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها، تقویت تاب‌آوری باید متناسب با مسائل و اولویت‌های هر جامعه دنبال شود و در کشورهای درحال‌توسعه، توجه به چالش‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری آگاهانه در حوزه اقتصاد افزود: افراد همواره با اطلاعات کامل و محاسبات دقیق اقتصادی تصمیم نمی‌گیرند؛ ازاین‌رو، کیفیت اطلاعات و آگاهی افراد از شرایط بازار می‌تواند بر انتخاب‌های مالی و نحوه مدیریت دارایی‌های آنها تأثیر بگذارد.

عسگرخانی با انتقاد از توصیه‌های قطعی درباره خریدوفروش دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه گفت: نمی‌توان صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت درباره بازار، تصمیم‌های اقتصادی گرفت. افراد باید با شناخت شرایط، بررسی ریسک‌ها و توجه به توان مالی خود درباره خرید یا فروش دارایی‌ها تصمیم‌گیری کنند.

مجری سامانه هوشمند معاملات وانبارداری فلزات گران همچنین پیگیری وعده‌های اقتصادی و ارزیابی میزان تحقق آنها را ضروری دانست و اظهار کرد: لازم است سازوکاری وجود داشته باشد که وعده‌های مطرح‌شده از سوی دستگاه‌ها و مسئولان اقتصادی در آن ثبت و در زمان مقرر بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از تعهدات اعلام‌شده به مرحله اجرا رسیده است.

این فعال اقتصادی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد مالی خانوارها، مفهوم «تناسب اندام مالی» را مطرح کرد و گفت: شرایط اقتصادی، درآمد، هزینه‌ها و اهداف افراد با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین، مدیریت مالی باید متناسب با وضعیت هر فرد انجام شود و مقایسه دائمی میزان دارایی و سبک زندگی افراد با یکدیگر، معیار مناسبی برای ارزیابی موفقیت اقتصادی نیست.

وی افزود: هدف از مدیریت مالی باید دستیابی به تعادل میان درآمد، هزینه، پس‌انداز و نیازهای خانوار باشد. آگاهی از شیوه‌های پس‌انداز و شناخت ابزارهای مختلف حفظ ارزش دارایی نیز می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصادی افراد مؤثر باشد.

عسگرخانی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری پیشینی اظهار کرد: در کنار اقداماتی که پس از بروز بحران برای کاهش آثار اقتصادی آن انجام می‌شود، باید پیش از وقوع بحران نیز برای کاهش آسیب‌پذیری خانوارها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کرد.

وی توکن‌سازی دارایی‌های ارزشمند را یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه دانست و گفت: تبدیل حقوق مرتبط با دارایی‌هایی مانند طلا و املاک به واحدهای دیجیتال، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم، می‌تواند زمینه استفاده از روش‌های جدید مدیریت و مبادله دارایی‌ها را فراهم کند.

عسگرخانی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به سواد مالی، مدیریت متناسب دارایی‌ها، ارزیابی وعده‌های اقتصادی و بررسی راهکارهای نوین در حوزه دارایی‌های ارزشمند تأکید کرد و این موضوعات را از محورهای قابل توجه در تقویت تاب‌آوری اقتصادی جامعه دانست.