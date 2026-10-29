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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

کشف ۴۷۰ تن برنج خارجی قاچاق در بابل

کشف ۴۷۰ تن برنج خارجی قاچاق در بابل

بابل - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی و ضبط ۴۷۰ تن برنج خارجی قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان بابل خبر داد و ارزش این محموله را بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیجان‌نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان پایش مستمر انبارهای نگهداری کالا در سطح استان، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابل با همکاری دستگاه‌های مرتبط، محل نگهداری این محموله برنج قاچاق را شناسایی و کالای موجود را ضبط کردند.

وی ارزش برنج‌های کشف‌شده را بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرونده این تخلف برای بررسی و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا درگاه اینترنتی [www.124.ir](http://www.124.ir) گزارش دهند.

کد مطلب 6993699

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