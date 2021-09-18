آمادگی تزریق روزانه ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دُز واکسن در تهران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه ستاد ملی کرونا اظهار داشت: جمعیت بالای ۱۸ سال در استان تهران بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند که برنامه ریزی لازم برای تزریق واکسیناسیون این افراد انجام شده است.

وی افزود: نسبت جمعیت بالای ۱۸ سال در استان تهران به کل جمعیت ۷۶ درصد و در کل کشور ۷۰ درصد می‌باشد از این رو افزایش سهمیه واکسن در تهران ضروری است.

استاندار تهران با اشاره به لزوم واگذاری سامانه نوبت دهی واکسیناسیون به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران ادامه داد: در جلسه فوق العاده ستاد استانی که روز گذشته برگزار شد، تمام ظرفیت‌های موجود برای تزریق روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دز واکسن در استان تهران انجام شد.

محسنی بندپی تأکید کرد: با توجه به اینکه تهران مرکز ثقل فعالیت سیاسی و اقتصادی و آموزشی می‌باشد و همچنین به لحاظ تراکم جمعیتی اختصاصی واکسن به استان بر اساس جمعیت ضروری است و این آمادگی برای تزریق واکسن در مراکز شبانه‌روزی و سایر مراکز استان وجود دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۱۰ مرکز که ۸ مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند، در زمینه واکسیناسیون فعال هستند و به طور متوسط اکنون روزانه ۲۵۰ هزار دز واکسن در استان تهران تزریق می‌شود.

استاندار تهران با اشاره به نیاز ۳۰ میلیارد تومانی جهت اتمام بیمارستان ملارد خاطرنشان‌کرد: بیمارستان ملارد ۱۶۰ تختخوابی است که جهت اتمام این پروژه ۳۰ میلیون تومان بودجه نیاز است که درخواست داریم تا این بودجه از منابع ملی اختصاص پیدا کند.