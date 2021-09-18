تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نشست دو روزه روحانی شهید مدافع حرم حجت الاسلام بیاضی زاده صبح امروز شنبه در تبریز برگزار شد.

این نشست با هدف هم اندیشی و هماهنگی مدیران کل، معاونین فرهنگی ادارت تبلیغات اسلامی و شبکه راهیاران بنیاد هدایت استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان به مدت ۲ روز در محل اردوگاه الغدیر تبریز برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن شعبانی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: تغییر ساختار فرهنگی کشور مأموریت بزرگ و انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است که مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مأموریت را بر عهده سازمان گذاشته‌اند.

وی با اشاره به توجه جدی مسئولان نظام به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این مأموریت مهم در نتیجه عملکرد مثبت و انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی بر عهده ما گذاشته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ابراز داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به نقطه‌ای ارتقا پیدا کرده که علاوه بر انجام کار فرهنگی به دنبال تغییر ساختار فرهنگی کشور است. این سازمان چابکی، چالاکی و بینش عمیقی دارد که می‌تواند تحول فرهنگی در کشور ایجاد کند.

شعبانی با اشاره به اینکه برای نهادینه شدن گفتمان انقلاب اسلامی هیچ سازمانی به اندازه سازمان تبلیغات اسلامی اولاتر و کارآمدتر نیست، افزود: این سازمان با گفتمان انقلاب اسلامی و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری به دنبال تغییر ساختار فرهنگی کشور است.

شعبانی سپس به برنامه‌های سازمان تبلیغات در ماه محرم اشاره کرد و گفت: سازمان تبلیغات در محرم اخیر ایثار کرد و اجازه نداد مراسم‌ها کم رونق برگزار شود، همین تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی باعث شد در دو مرتبه مقام معظم رهبری از عملکرد این سازمان ابراز رضایت کنند.

وی سپس ادامه داد: در جنگ فرهنگی قرار داریم و نیروی انسانی کارآمد در این جنگ حرف اول را می‌زند. سازمان تبلیغات اسلامی با اینکه از نظر بودجه، امکانات و ساختار در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد ولی با همت نیروهای انسانی بزرگترین کارها را انجام می‌دهد.