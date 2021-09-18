علی صالحی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت صدور حکم شهردار شاهین شهر اظهار داشت: حکم شهردار این شهر از سوی وزیر کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس مسعود عارفیان به عنوان شهردار شاهین شهر تائیدنهایی شده است، ابراز داشت: مراسم تودیع و معارفه وی فردا ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ در تالار شیخ بهایی شاهین شهر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.

عضو شورای اسلامی شاهین شهر در ادامه با بیان اینکه با پیگیری و همت قرارگاه شهید سلیمانی و همکاری شورای اسلامی و شهرداری ظرف چند روز آینده مرکز واکسیناسیون خودرویی واقع در پارک سوار طالقانی - جنب سینما شاهین طلایی برای رفاه حال شهروندان و تسریع واکسیناسیون شروع به کار خواهد کرد، ادامه داد: ساعات خدمت رسانی این مرکز از ساعت ۱۷ الی ۲۴ خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امسال حدود ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تداوم نهضت آسفالت معابر در سطح شهر اختصاص داده شده است، گفت: تاکنون ۵۴ میلیارد ریال آن هزینه لکه گیری، ترمیم ترانشه، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر شده است.

صالحی تبار افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۵ هزار متر مربع عملیات آسفالت ریزی در معابر سطح شهر اجرا شده است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه ادامه داد: دستور کار این جلسه «مراسم تحلیف و انتخابات هیأت رئیسه» بود و طی آن با رأی اعضا علی صالحی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه انتخاب شد.