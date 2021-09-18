ششمین پژوهانه مرکز حافظ شناسی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حافظ‌شناسی در شیراز، اعلام کرد که با حمایت مهندس جمشید ودیعی ششمین پژوهانه این مرکز به دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، حافظ پژوهان و هنرمندان صاحب اثر شاخص که دارای طرح قابل توجیه باشند، ارائه خواهد شد.

این پژوهانه، شامل حمایت مالی از طرح‌های تحقیقی و مطالعات پیرامون حافظ پژوهی خواهد بود که در اختیار مرکز حافظ شناسی قرار گرفته است.

پژوهشگران علاقه‌مند برای دریافت این پژوهانه می‌توانند طرح‌های خود را برای بررسی و داوری به‌معاونت پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی ارسال کنند.