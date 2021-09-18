تاکنون ۹۰ درصد دانش آموزان کرمانی در مدارس ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری نسب ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا گفت: روند جهانی به صورتی است که برای بازگشایی مدارس تلاش می‌کنند و همانگونه که مشاهده کرده ایم برخی از کشورها آموزش حضوری را آغاز کرده اند.

اسکندری نسب تصریح کرد: حضور دانش آموزان در مدارس و حضور معلمین در تربیت تحصیلی فرزندان بسیار مهم بوده و این مسئله برای دنیا به اثبات رسیده است.

وی افزود: آموزش‌های مجازی درست است که در این شرایط بسیار مفید است ولی آثار منفی آن در تربیت فرهنگی و اجتماعی فرزندان در آینده مشخص می‌شود و همچنین باعث کاهش نسبی سطح سواد آموزی آنها شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: مهمترین بحث در بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، سلامت و ایمنی دانش آموزان و برخورداری از تعلیم و تربیت باکیفیت است و همچنین باید ایمنی و سلامت معلمان و والدین را نیز در نظر بگیریم.

اسکندری نسب با بیان اینکه واکسیناسیون در استان کرمان نسبت به سایر استان‌ها جلوتر است، ادامه داد: کمیته‌هایی را برای بررسی وضعیت زیر ساخت‌ها تشکیل داده ایم تا شرایط را برای بازگشایی تدریجی مدارس فراهم کنند.

وی در پایان گفت: تاکنون ۹۰ درصد دانش آموزان در مدارس ثبت نام کرده اند و کتب درسی آنها توزیع شده است و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی اعم از ماسک و رعایت فاصله، به مدارس ابلاغ شده تا اجرا شود.