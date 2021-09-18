بهترین قیمت روز انواع آهن آلات (میلگرد، نبشی، ناودانی و سپری)

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از سال‌های دور تا به امروز مصالح و مواد مختلفی در ساختمان‌سازی به کار گرفته شده‌اند. در ساخت سازه‌ها و ساختمان‌ها از محصولات متعددی استفاده می‌شود که به مجموعه آن‌ها آهن‌آلات گفته می‌شود. این مجموعه به دسته‌بندی مختلفی تقسیم شده و هر کدام کاربرد، جنس و ویژگی‌های متفاوتی دارند. مصالح و آهن‌آلات به منظور تشکیل فونداسیونی مناسب جهت ساخت سازه‌های مقاوم طراحی و ساخته شده‌اند. با توجه به اهمیت کیفیت و نوع محصولات ساختمانی، در این محتوا به معرفی و قیمت روز آهن‌آلات می‌پردازیم.

انتخاب مصالح ساختمانی

توجه به کیفیت و نقاط قوت مصالح و آهن‌آلات ساختمانی، در استحکام و مقاومت یک سازه نقش مهمی دارد. در حال حاضر تولیدکنندگان و برندهای مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند. به همین جهت قبل از تهیه مصالح ساختمانی و محصولات مورد نیاز باید به نوع برند و کیفیت محصول دقت داشته باشیم. برای این منظور می‌توانیم از متخصصین این امر کمک بگیریم.

قدم بعدی در نظر گرفتن بودجه کلی برای ساخت یک ساختمان است. هر سازه با توجه به متراژ، موقعیت مکانی و قابلیت‌های آن به بودجه مشخصی نیاز دارد. نکته مهم در این خصوص مطلع شدن از قیمت روز آهن‌آلات است. قیمت انواع آهن‌آلات و مصالح ساختمانی با توجه به نرخ ارز و بازار روز، همواره در حال نوسان است. به همین جهت قبل از استارت زدن برای پی‌ریزی ساختمان باید آگاهی کافی نسبت به نرخ روز بازار داشته باشیم.

انواع مصالح

ساخت یک ساختمان نیاز به ترکیبی گروه‌های متفاوتی از مصالح دارد. این دسته‌بندی را می‌توان به بخش‌های مختلفی از جمله مصالح پیش ساخته یا آماده مانند سنگ یا کاشی، مصالح ساده مانند شن و سیمان، مرکب مانند بتن یا ایزوگام تقسیم کرد. به این ترتیب برای ساخته شدن یک سازه با کاربری مسکونی، اداری یا تجاری باید از تمام این محصولات بر اساس کاربردشان استفاده کرد.

انواع آهن‌آلات

میلگرد

یکی از بهترین مصالح ساختمانی که امنیت بالایی در ساخت سازه‌ها ایجاد می‌کند، بتن است. با این حال در این صنعت ما نیاز به مصالحی داریم که استحکام و مقاومت بتن را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. برای این منظور مهندسان و متخصصین از میلگرد برای تقویت عملکرد بتن استفاده می‌کنند.

برای مطلع شدن از قیمت روز آهن‌آلات مانند میلگرد باید به شکل و ساختار آن توجه کنیم. به عنوان مثال فولاد ضدزنگ یکی از گران‌ترین انواع میلگرد محسوب می‌شود. میلگردهایی که در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرند به سه نوع ساده، آجدار و آجدار پیچیده تقسیم می‌شوند.

نبشی

در صنعت ساختمان‌سازی، پروفیل‌هایی وجود دارند که در سازه‌ها و پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین پروفیل‌ها، نبشی است که به شکل دو ضلع یا دو خط عمود بر هم طراحی شده و این دو ضلع در یک تقاطع به یکدیگر متصل شده‌اند.

انواع نبشی با توجه به نوع و شکل ظاهری قیمت‌گذاری می‌شوند. در حال حاضر این پروفیل به دو شکل بال مساوی و بال نامساوی در بازار موجود است. قیمت روز آهن‌آلات بر اساس کاربرد مصالح تعیین می‌شود. به همین جهت شما می‌توانید با توجه به کاربرد این پروفیل در سازه یا پروژه‌های مختلف، هزینه خرید آن را محاسبه کنید. انواع نبشی بهترین گزینه برای متصل کردن تیرآهن و پل‌ها به ستون‌های یک سازه است.

ناودانی

یکی دیگر از پروفیل‌های کاربردی در صنعت ساخت و ساز، ناودانی است. این پروفیل به شکل حرف U انگلیسی بوده و در سازه‌های ساختمانی و پروژه‌های صنعتی کاربردهای متفاوتی دارد. قیمت این محصول به صورت شاخه‌ای محاسبه شده و همچنین جنس آن نیز بر روی قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر انواع ناودانی از جنس آلومینیوم، استیل، فولاد کربن و... در بازار موجود است.



مهمترین کاربرد این پروفیل در ساختمان‌سازی به تقویت اتصالات مربوط می‌شود. متریال به کار رفته در ناودانی، استقامت و استحکام آن را افزایش داده و به همین دلیل در ساخت بسیاری از سازه‌های فلزی از آن استفاده می‌شود. جهت بررسی قیمت آهن‌آلات روز باید کاربرد، نوع، سایز و جنس آن توجه ویژه‌ای داشته باشید.

سپری

شاید نام این محصول را با عنوان پروفیل T شنیده باشید. بر اساس شکل ظاهری این مصالح که شبیه به حرف T انگلیسی است، آن را نامگذاری کرده‌اند. سپری نیز جزء مصالح کاربردی در ساختمان‌سازی بوده که قطر آن از ۹/۰ تا ۵/۲ میلی‌متر متغیر است.

در سازه‌هایی که به واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری تبدیل می‌شوند، از پروفیل T برای اتصالات، ستون‌ها، اسکلت، سقف‌ها، درب و پنجره استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای سپری می‌توانیم به ساخت گاردریل، کلاف بندی، سدسازی، نماکاری و... اشاره کنیم.

همان‌طور که اشاره کردیم برای تعیین قیمت روز آهن‌آلات باید به فاکتورهای مختلفی توجه کنیم. به عنوان مثال انواع سپری از جنس استیل، مس، برنج، آهن، آلومینیوم و... در بازار موجود است. به همین جهت هنگام خرید، جنس و همچنین روش تولید آن بر روی قیمت تأثیر مستقیم دارد. انواع پروفیل تی به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. در حال حاضر فروش سپری به روش نورد گرم رایج‌تر بوده و هزینه آن نیز مقرون‌به‌صرفه است.

قیمت روز آهن‌آلات

محصولات ساختمانی که در این مطلب به آن‌ها اشاره کردیم از مهمترین و کاربردی‌ترین مصالح قابل استفاده در این صنعت هستند. قیمت روز آهن‌آلات در کنار مواد اولیه از نرخ روز ارز و هزینه‌های جانبی مانند هزینه حمل تبعیت می‌کند. با توجه به اینکه هر پروژه عمرانی و ساختمانی به نسبت وسعت و میزان مصرف مواد و مصالح تعریف می‌شود، تعیین بودجه نهایی نیز بر این اساس محاسبه می‌شود. در بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین قیمت‌ها به صورت روزانه تغییر کرده و بروزرسانی می‌شود.

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جمع بندی

در ابتدای شروع یک پروژه ساختمانی، نقشه ساختمان گویای همه چیز خواهد بود. در واقع نقشه ساختمان، طرح و ایده اصلی را مشخص کرده و بر این اساس دیگر موارد مهم در پروژه بررسی می‌شوند. نقشه ما را از هزینه و بودجه‌ای که صرف پروژه می‌شود، مطلع می‌کند. برای شناخت بهترین مصالح و آهن‌آلات باید از شرکت‌های پیمانکاری و افراد متخصص کمک بگیریم.

کیفیت مصالح و قطعات به کار رفته در ساختمان، از اسکلت اصلی گرفته تا بخش‌های مهم مانند تیرآهن همگی در نتیجه نهایی تأثیرگذار هستند. برای ساخت یک ساختمان تنها به طرح و نقشه عالی احتیاج نداریم. تهیه مواد اولیه و مصالح ساختمانی مرغوب از مهمترین فاکتورها در شروع پروژه‌های مختلف و رسیدن به نتیجه‌ای بی‌نقص و مطلوب است.

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