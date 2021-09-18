خرید واگن جدید ممکن نیست/قیمت هر واگن مترو ۱۲۰۰ میلیارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، در برنامه زنده «سلام تهران»، اظهار کرد: متأسفانه از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون با این مشکل که دولت مسائل متعددی دارد و اگر بین مسائل مختلف فشار و تقاضای جدی از طرف مشتری نباشد اتفاقی نمی‌افتد مواجه هستیم.

وی افزود: حمل و نقل یک سامانه‌ای است که با نظام یارانه‌ای اداره می‌شود اگر قیمت واقعی بلیط از مردم گرفته شود میل به استفاده از آن‌ها کمتر خواهد شد پس در این بخش باید از یارانه‌ها استفاده شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه منابع محدود است، گفت: دولت نمی‌تواند برخی از هزینه‌ها را پرداخت کند و اگر ما صرفاً به دولت متکی باشیم زمین می‌خوریم، پس در شهرداری باید منابع را با چانه‌زنی دریافت کنیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، با بیان اینکه خرید واگن جدید به‌دلیل گران بودن ممکن نیست، ادامه داد: برای خرید یک کیلومتر واگن جدید باید هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم، قیمت خرید ۳۰ کیلومتر واگن برابر با ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

این مسئول با اشاره به اینکه متأسفانه کرونا داخل ایستگاه مترو و اتوبوس‌های شهرداری لانه کرده، تاکید کرد: کمبود تجهیزات عامل اصلی این تراکم جمعیت است، البته ما در دوره قبلی توانستیم بیش از هزار واگن خریداری کرده و ۲۲۰ کیلومتر به طول خطوط جدید اضافه شود.

وی ضمن تکذیب از افزایش قیمت بلیط مترو به میزان ۲۰ هزار تومان از سوی آقای زاکانی شهردار تهران، یادآور شد: مترو و اتوبوسرانی با یارانه اداره می‌شود هزینه جاری ۲۰ هزار تومان است، ولی ۱۶ سال است که مبلغ پرداختی بلیط توسط مردم ۱۰ درصد مبلغ واقعی بوده و ۹۰ درصد توسط یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

تشکری هاشمی عنوان کرد: مترو و اتوبوس مادام‌العمر با یارانه‌ها ارتباط دارند، تلاش می‌کنیم کیفیت را افزایش بدهیم که مردم تمایلشان به این نوع حمل و نقل بیشتر باشد، به سبب اینکه حمل و نقل خوبی ایجاد نشد درهای ترافیک را به سوی خودروها باز کرد، پس مهمترین راهبرد در بحث حوزه مدیریت شهر توسعه حمل و نقل عمومی با کیفیت است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: منابع و ایجاد فرصت برای تولید زمان بر است، پیگیری و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری ضرورت دارد تا در کنار همان نظام یارانه‌ای سرمایه‌گذار یک سود عادلانه دریافت کند.

تشکری هاشمی در خصوص افتتاح خط هفت که می‌گویند ناایمن است، گفت: زمانی که کار می‌کرد مسافران را حدود ۲۰ دقیقه جابه‌جا می‌کرد باید دوره آزمایشی بگذاریم تا اشکالات مشخص شود، در دوره پنجم می‌خواستند ۶۳۰ واگن بیاورند ولی این ایده به ثمر ننشست، پس مسئولان باید باید پای حرفشان باشند و برایش روزشمار داشته باشند، در کاری که نمی‌توانند به نتیجه برسند اصلاً ورود پیدا نکنند.

وی ادامه داد: ما در باب عمل مشکلات را پیگیری خواهیم کرد، از شخص زاکانی دفاع کرده و حمایت بدون چون و چرا خواهیم داشت چرا که شهردار با تمام توان در میدان است تا دردی از دردهای مردم کم کند، عرصه مدیریت شهری عرصه سیاست‌بازی نیست.