ساخت بیمارستان راز وجرگلان در انتظار تامین اعتبار از سوی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن لاله بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: امروز جنگ شبانه روزی علیه ملت ایران با ابزار رسانه ایجاد شده که آن جنگ ادراکی است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی ادامه داد: این جنگ در ظاهر خون ریزی ندارد اما تلفاتش از جنگ نظامی بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن تمام توان خود را در این جنگ به کار گرفته، افزود: برخی در داخل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و به دنبال ناامیدی مردم از نظام هستند.

فرجی بیان داشت: دشمنان و برخی پیروان آن‌ها در داخل کشور، اکنون به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام هستند.

فرمانده سپاه خراسان شمالی در ادامه به تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس پرداخت و گفت: برنامه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله فرهنگی، نظامی، سازندگی، ورزشی و بصیرت افزایی طراحی شده است.

وی اعزام راویان به مساجد و مدارس، برگزاری یادواره شهدا، رژه موتوری یگان ویژه، توزیع ۲ هزار بسته معیشتی، اجرای طرح اطعام حسینی به نیابت از حاج قاسم سلیمانی، توزیع ۲۰۰ هزار وعده غذای گرم و افتتاح ۲۱۰ پروژه محرومیت زدایی را مهم‌ترین برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

فرجی تصریح کرد: استخر آبی و درمانی مجموعه دهکده لاله هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید و عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

فرمانده سپاه خراسان شمالی در انتها در خصوص پروژه بیمارستان راز و جرگلان گفت: دولت باید اعتبار ساخت بیمارستان را تأمین کند لذا اکنون قرارگاه خاتم وظیفه خود را انجام داده است و در انتظار دولت می‌باشد.