تیم ملی والیبال ایران به مسابقات جهانی ۲۰۲۲ راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۲۲ به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. روسیه به همراه لهستان قهرمان سال ۲۰۱۸ مردان جهان، سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کرده‌اند.

۱۰ تیم نیز در رقابت‌های قهرمانی قاره‌ها (از هر قاره ۲ تیم برتر) سهمیه جهانی می‌گیرند که تیم ملی والیبال ایران با شکست چین و صعود به دیدار نهایی، سهمیه جهانی خود را در چیبا قطعی کرد.

۱۲ تیم هم بر اساس رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۱ فدراسیون جهانی والیبال، سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ در روسیه را کسب خواهند کرد.

بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تبریک این موفقیت به مردم ایران به‌ویژه خانواده والیبال، گفت: تیم ایران دیگر نیازی به استفاده از رنک جهانی خود برای حضور در رقابت‌های مردان جهان را ندارد.