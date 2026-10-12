به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شالبافان، در برنامه ای به مناسبت هفته سلامت روان در بیمارستان روزبه، افزود: بازگو کردن تجربه‌های مثبت افراد از مراجعه به روان‌پزشک و روان‌شناس، در کنار روایت تجربه‌های دشوار، می‌تواند به کاهش انگ اجتماعی، تشویق افراد به دریافت خدمات تخصصی و گسترش گفتگو درباره سلامت روان در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به آغاز هفته سلامت روان اظهار کرد: هر سال متناسب با شرایط جامعه و شعار جهانی سلامت روان، برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی عمومی برگزار می‌شود. برنامه‌هایی که بر روایت تجربه‌های انسانی تمرکز دارند، می‌توانند فرصتی برای گفت‌وگو درباره سلامت روان و تجربه افراد از دریافت خدمات تخصصی فراهم کنند.

شالبافان با بیان اینکه انگ اجتماعی ناشی از اختلالات روان‌پزشکی همچنان یکی از موانع جدی مراجعه افراد به روان‌پزشک و روان‌شناس است، افزود: بسیاری از افراد درباره تجربه‌های منفی خود صحبت می‌کنند که حق طبیعی آنهاست؛ اما کمتر شاهد بازگو شدن تجربه‌های مثبت افراد از مراجعه به روان‌پزشکان، روان‌شناسان و همکاری با مددکاران اجتماعی هستیم.

وی ادامه داد: هرچه بتوانیم افراد بیشتری را به بیان تجربه‌های مثبت خود تشویق کنیم، زمینه بیشتری برای کاهش انگ اجتماعی مرتبط با اختلالات روان‌پزشکی و گسترش گفتگو درباره سلامت روان در سطح عمومی جامعه، به‌ویژه در میان خانواده‌ها، فراهم می‌شود.

شالبافان با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازتاب تجربه‌های انسانی و مسائل مرتبط با سلامت روان گفت: امروز به‌عنوان روز رسانه نیز نام‌گذاری شده است و رسانه‌ها در روایت رنج‌های نامرئی و انتقال تجربه‌های انسان‌ها نقش بسیار مهمی دارند.

وی افزود: با گسترش فضای مجازی، هر فرد نیز می‌تواند از طریق مطالبی که منتشر می‌کند، نقش رسانه‌ای داشته باشد و در بازتاب تجربه‌های انسانی و افزایش آگاهی جامعه اثرگذار باشد.

شالبافان در ادامه از همکاران بیمارستان روزبه، از جمله اعضای گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران معاونت بهداشت این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: مراکز سراج دانشگاه علوم پزشکی تهران از عملکرد بسیار خوبی برخوردارند و خدمات ارزشمندی در حوزه سلامت روان ارائه می‌کنند.

وی همچنین از دانشجویان پزشکی، دستیاران روان‌پزشکی، دانشجویان روان‌شناسی، روان‌شناسان و فعالان حوزه سلامت روان خواست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت را خانه حرفه‌ای خود بدانند.

شالبافان در پایان تأکید کرد: دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از جمله بخش‌های تخصصی این وزارتخانه است که تمرکز اصلی آن بر سلامت روانی و اجتماعی قرار دارد؛ حوزه‌ای که بخش مهمی از دغدغه‌های امروز جامعه را به خود اختصاص داده است.