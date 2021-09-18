ضرورت شناسایی تهدیدات در شرایط کرونایی و پساکرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در اولین جلسه بررسی عوارض اجتماعی برآمده از کرونا و راهکارهای کاهش آنها که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به آمار ارائه شده توسط هیئت اندیشه‌ورز اجتماعی استان قم درباره تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر زندگی اجتماعی افراد، گفت: عمق و دامنه تأثیرات این پدیده بسیار وسیع است اما با توجه به درگیری ۲۰ ماهه کشور با این ویروس، تا کنون ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست مقابله‌ای با این پدیده را دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه به دلیل توجه ویژه بر تأثیر کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و سلامت مردم، ابعاد روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی در تأثیر از این بیماری مغفول مانده، تصریح کرد: ورود و پیشتازی استان قم به موضوع عوارض اجتماعی ناشی از کرونا، با توجه به حضور علما و صاحب نظران دانشگاهی استان جای تقدیر دارد.

استاندار قم با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در خصوص تأثیرات کرونا بر ابعاد زندگی اجتماعی افزود: رویکرد این گزارشات اکثراً تهدید محور است، در صورتی که باید به فرصت‌های ناشی از وجود این ویروس نیز اشاره داشت.

سرمست ادامه داد: با وجود غافلگیری ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور باید توجه داشت که استان قم در تدوین اکثر پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور نقش به سزایی داشته است.

وی با بیان اینکه در استان قم رویه مبتنی بر تبدیل این تهدید به فرصت بوده است، گفت: در ایام شیوع ویروس کرونا در استان قم، ۳ بیمارستان امیرالمومنین، مادر و تنفسی ارتش تکمیل و راه اندازی شده است.

وی ضمن تاکید بر ارزش‌های دینی به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا، بیان کرد: به دلیل ملموس شدن مرگ و میر در جامعه، اعتقاد به باورهای توحیدی و آخرت در جامعه افزایش یافته است.

سرمست فرصت‌های ناشی از ویروس کرونا در جامعه را یادآور شد و تصریح کرد: ضمن توجه به آسیب پذیری کسب و کارها در این ایام، به شکل‌گیری کسب و کارهای جدید نیز باید توجه داشت.

استاندار قم ضمن تاکید بر سیاست‌های مقابله‌ای با کرونا، جنبه‌های ناظر بر مسائل عاطفی و روحی ناشی از شیوع ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و گفت: برای دستیابی به نتیجه گیری های صحیح در خصوص عوارض اجتماعی ناشی از کرونا همواره در کنار تهدیدات ناشی از این ویروس باید به فرصت‌ها نیز توجه کرد.

وی در ادامه لزوم طبقه بندی صحیح در خصوص عوارض اجتماعی ناشی از کرونا را متذکر شد و افزود: در این خصوص کمیته‌های تخصصی باید به ارائه راهکارهای عملی و کاربردی برای گروه‌های هدف بپردازند.