حجت‌الاسلام مهدی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه فاطمیه با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و آشنایی نسل نوجوان با ابعاد شخصیتی، فضائل و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در سالن امتحانات آموزش‌وپرورش شهرستان قروه برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه در قالب چهار غرفه موضوعی فعالیت می‌کند و روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر میزبان بیش از ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه بیان کرد: در این مجموعه فرهنگی، دانش‌آموزان ضمن بازدید از غرفه‌ها و بهره‌مندی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، با بخش‌های مختلف زندگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی حضرت زهرا(س) آشنا می‌شوند.

دهقان با اشاره به اجرای برنامه پرده‌خوانی فاطمی در پایان بازدیدها عنوان کرد: در این بخش، روایت مظلومیت و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) برای دانش‌آموزان بازگو می‌شود تا زمینه آشنایی عمیق‌تر آنان با تاریخ و معارف اهل‌بیت(ع) فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی نسل نوجوان با سیره حضرت زهرا(س) و انتقال ارزش‌های فرهنگ فاطمی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.