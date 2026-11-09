به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی مازندران برای توسعه گردشگری و فضاهای تفریحی اظهار کرد: ایجاد پارک‌های امید و زندگی با هدف افزایش دسترسی شهروندان به محیط‌های طبیعی، ارتقای کیفیت اوقات فراغت و فراهم‌سازی فضاهای امن و مناسب برای تعامل خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، دو پارک امید و زندگی در شهرستان‌های آمل و سوادکوه شمالی احداث می‌شود و ۱۰ سایت نیز در شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، گلوگاه، نکا، ساری، بابل، نور، آمل، بهشهر و میاندورود به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با بیان اینکه مساحت مجموع عرصه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۷ هکتار است، تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به توزیع متوازن‌تر امکانات تفرجگاهی در سطح استان و افزایش بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های طبیعی کمک کند.

باقری جامخانه با اشاره به الزامات کارشناسی و قانونی اجرای طرح‌ها خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی پیش از آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این مطالعات نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: طرح‌های پیشنهادی پس از تهیه مستندات و نقشه‌های فنی، در کمیته فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران بررسی می‌شوند و اجرای آن‌ها منوط به ارزیابی، تأیید و تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و طی مراحل قانونی خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی در کنار توسعه امکانات تفریحی گفت: توسعه پارک‌های امید و زندگی علاوه بر کمک به سلامت روانی جامعه و تحکیم بنیان خانواده، زمینه افزایش نشاط اجتماعی و ارتباط مسئولانه شهروندان با طبیعت را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: این طرح‌ها با رویکرد حفاظت‌محور و با رعایت ضوابط فنی، زیست‌محیطی و گردشگری دنبال می‌شوند.