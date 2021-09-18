به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اسکندری گفت: برداشت زیتون در طارم از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد و این منطقه با بیش از ۲۰ درصد سطح زیرکشت و ۴۰ درصد تولید زیتون، رتبه اول کشور در تولید این محصول را داشته و این محصول بالاترین سطح زیرکشت در بین محصولات باغی و زراعی شهرستان طارم را دارد.

وی اظهار کرد: سطح زیرکشت محصول زیتون در طارم بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۱۶ هزار هکتار از این باغات، باغات بازده محسوب می‌شود و چهار هزار و ۵۰۰ هکتار نیز باغات غیربارده و جوان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری بیش از ۳۰ هزار تن محصول زیتون در شهرستان برداشت شود که ۸۰ درصد از این مقدار یعنی حدود ۲۴ هزار تن برای فرآوری کنسروی زیتون استفاده و برداشت می‌شود و ۱,۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از برداشت زیتون برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود.

اسکندری تاکید کرد: هشت هزار و ۷۰۰ نفر بهره‌بردار طارمی برداشت زیتون را انجام می‌دهند که در مجموع ۳۰۰ هزار نفر روز به برداشت زیتون مشغول بوده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

وی افزود: زیتون این شهرستان به استان‌های هم‌جوار نیز عرضه می‌شود و زرد زیتون، روغنی، شنگه، ماری و گلوله زیتون ارقام داخلی این محصول بوده که علاوه بر این موارد، ارقام خارجی زیتون مانند کنسروالیا، مانزانیلا، کرونائیکی و اربیکن هم به دلیل سازگاری با منطقه، عملکرد بالایی داشته و در حال گسترش در این منطقه است.