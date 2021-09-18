لغو قرارداد استرالیا با پاریس به نفع آمریکا، اشتباهی بزرگ بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سفیر فرانسه در استرالیا که محل اقامت خود در کانبرا استرالیا را به قصد بازگشت به فرانسه ترک کرده، طی سخنانی تصمیم استرالیا برای لغو قرارداد بزرگ ساخت زیردریایی به نفع آمریکا را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، «ژان پیِیر تبو» در خصوص تصمیم استرالیا برای لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های مد نظر این کشور با فرانسه، ضمن اشاره به اینکه توافق‌های نظامی میان پاریس و کانبرا همواره بر اعتماد، فهم دوجانبه و صداقت استوار بوده، گفت: این یک اشتباه بسیار بزرگ و رفتاری زشت در شراکت (دوجانبه) بود.

لازم به ذکر است، دولت فرانسه روز پنج شنبه، آشکارا نارضایتی خود را از امضای توافقنامه همکاری سه جانبه میان انگلیس، آمریکا و استرالیا که به لغو قرارداد ۹۰ میلیاردی یک شرکت فرانسوی با دولت استرالیا برای ساخت زیردریایی‌های تهاجمی منتهی شد، اعلام کرده بود.

در پی امضای این توافقنامه همکاری سه جانبه، مراسم جشنی که قرار بود روز جمعه به مناسبت ۲۴۰ اُمین سالگرد جنگ چساپیک در سفارت فرانسه در شهر واشنگتن دی. سی برگزار شود، لغو شد.

بعد از آن، فرانسه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند تا با آنها پیرامون تنش به وجود آمده مشورت کند.

«ژان ایو لودریان» در اعتراض به تصمیم کانبرا برای پیوستن به این توافقنامه و لغو قرارداد خود با شرکت فرانسوی برای ساخت زیردریایی گفته بود: «مثل این بود که از پشت خنجر بزنید. ما بر پایه صداقت با استرالیا رابطه برقرار کرده ایم حال آنکه این اعتماد خدشه دار شده است. من امروز از خاتمه یافتن این توافق عصبانی هستم».