به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز زاده سفیر کشورمان در چین از برنامه گسترده واردات واکسن برای کودکان و دانش‌آموزان خبر داد و گفت: ظرف یک یا دو هفته‌ی آینده ۱۲ میلیون دوز واکسن برای کودکان ۳ تا ۱۷ سال جهت شروع مداراس و واکسیناسیون دانش‌آموزان وارد کشور خواهد شد.

وی اعلام کرد: برای ظرف دو ماه آینده نیز ۶۰ میلیون دوز واکسن تهیه و به ایران ارسال خواهیم کرد.

شب گذشته نیز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در توئیتر از واردات محموله یک‌میلیون دوزی واکسن کرونا از اتریش به ایران خبر داد.