به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در جریان سفر به دماوند، از پروژه در حال احداث مدرسه ۱۵ کلاسه مهرآباد در بخش رودهن بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی این طرح آموزشی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پروژه احداث مدرسه ۱۵ کلاسه مهرآباد رودهن با اجرای اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع در دو طبقه در حال احداث است.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و براساس مشخصات فنی طرح، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد رسیده است؛ همچنین پیش‌بینی شده این مجموعه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

احداث این مدرسه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، افزایش ظرفیت فضاهای تحصیلی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان منطقه مهرآباد بخش رودهن در دستور کار قرار گرفته است.