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۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

سرهنگ جلیلیان خبر داد

کشف ۱۱ میلیارد کالای قاچاق/ متلاشی شدن ۱۳ باند سرقت

کشف ۱۱ میلیارد کالای قاچاق/ متلاشی شدن ۱۳ باند سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: با اجرای چهارمین مرحله طرح رعد شهرستان ری موفق به کشف ۱۱ میلیارد تومان اموال مکشوفه شدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری در حاشیه اجرای چهارمین طرح رعد شهرستان ری در حضور اصحاب رسانه گفت: در اجرای تدابیر سردار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی ۴۸ ساعت گذشته، ۲۸۵ نفر سارق، خرده فروش مواد مخدر و … دستگیر شدند.

وی افزود: ۱۳ باند متلاشی و ۱۹۰ نفر از سارقین سابقه دار و حرفه‌ای دستگیر شدند. ۱۹۸ فقره سرقت کشف و اموال تحویل متهمین گردید.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه ۲ قبضه سلاح گرم و ۲۳ قبضه سلاح سرد از متهمین کشف شد، بیان کرد: در عملیاتی بیش از ۸۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر از ۴۸ فروشنده کشف و ضبط گردیده است.

سرهنگ جلیلیان تاکید کرد: ۲۲ نفر از اراذل و اوباش که غالباً مزاحمین نوامیس بودند دستگیر شدند.

وی توضیح داد: در این مرحله از طرح ارزش کالاهای اموال مکشوفه بیش از ۱۱ میلیارد تومان ارزیابی شد.

سرهنگ جلیلیان افزود: با تلاش همکاران در طول ۳ ماهه اخیر بیش از ۱۴ درصد کاهش وقوع سرقت، ۱۸ درصد افزایش کشف و ۵۰ درصد افزایش دستگیری سارقین را در حوزه انتظامی شهرری داشتیم.

وی از دستگیری فردی رمال که با شیادی اقدام به اغفال عده‌ای از بانوان مقیم شهرستان ری می‌کرد خبر داد و گفت: این فرد پس از انجام پاره‌ای از اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شخص مذکور شناسایی و دستگیر گردید. تعداد شکات پرونده ۷ نفر می‌باشد.

سرهنگ جلیلیان توصیه‌ای به شهروندان کرد و گفت: مرکز مشاوره شهید رحیمی به طور شبانه روزی و به شکل رایگان مشاوره و رهنمود دهی شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

کد مطلب 5309099

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