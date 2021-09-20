کشف ۱۱ میلیارد کالای قاچاق/ متلاشی شدن ۱۳ باند سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری در حاشیه اجرای چهارمین طرح رعد شهرستان ری در حضور اصحاب رسانه گفت: در اجرای تدابیر سردار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی ۴۸ ساعت گذشته، ۲۸۵ نفر سارق، خرده فروش مواد مخدر و … دستگیر شدند.

وی افزود: ۱۳ باند متلاشی و ۱۹۰ نفر از سارقین سابقه دار و حرفه‌ای دستگیر شدند. ۱۹۸ فقره سرقت کشف و اموال تحویل متهمین گردید.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه ۲ قبضه سلاح گرم و ۲۳ قبضه سلاح سرد از متهمین کشف شد، بیان کرد: در عملیاتی بیش از ۸۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر از ۴۸ فروشنده کشف و ضبط گردیده است.

سرهنگ جلیلیان تاکید کرد: ۲۲ نفر از اراذل و اوباش که غالباً مزاحمین نوامیس بودند دستگیر شدند.

وی توضیح داد: در این مرحله از طرح ارزش کالاهای اموال مکشوفه بیش از ۱۱ میلیارد تومان ارزیابی شد.

سرهنگ جلیلیان افزود: با تلاش همکاران در طول ۳ ماهه اخیر بیش از ۱۴ درصد کاهش وقوع سرقت، ۱۸ درصد افزایش کشف و ۵۰ درصد افزایش دستگیری سارقین را در حوزه انتظامی شهرری داشتیم.

وی از دستگیری فردی رمال که با شیادی اقدام به اغفال عده‌ای از بانوان مقیم شهرستان ری می‌کرد خبر داد و گفت: این فرد پس از انجام پاره‌ای از اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شخص مذکور شناسایی و دستگیر گردید. تعداد شکات پرونده ۷ نفر می‌باشد.

سرهنگ جلیلیان توصیه‌ای به شهروندان کرد و گفت: مرکز مشاوره شهید رحیمی به طور شبانه روزی و به شکل رایگان مشاوره و رهنمود دهی شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.