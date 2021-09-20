به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری از ۳۰ شهریور ماه و همزمان با هفته دفاع مقدس توسط موسسه پخش بهمن سبز در سینماهای کشور اکران میشود و همزمان از پوستر جدید این فیلم سینمایی با طراحی محمد روحالامین نیز رونمایی شد.
فیلم سینمایی «تکتیرانداز» که برای اولین بار در سی و نهمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و بهترین جلوههای ویژه میدانی را دریافت کرد.
«تکتیرانداز» فیلمی قهرمان محور است که برشی کوتاه از حضور حماسی شهید عبدالرسول زرین، بهترین تکتیرانداز دوران دفاع مقدس را در قالب یک داستان اکشن روایت میکند.
کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علیرضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج، حسین شریفی و … ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل میدهند.
عوامل فیلم سینمایی «تک تیرانداز» عبارتند از نویسندگان: بهنام علیزاده، رضا خمسه، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: حسن ایوبی، موسیقی متن: احسان بیرقدار، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، صدابردار: شهرام متولی باشی، مدیر تولید: عباس دقاقی، طراح چهرهپردازی: محسن ملکی، طراح جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، طراح جلوههای ویژه بصری: محمد عبدی، طراح صحنه: حبیب کریم زاده، طراح لباس: بهزاد آقابیگی، دستیار کارگردان: مجید کرباسیان، عکاس: آرش شاه محمدی، دستیار تهیه: جواد اصغری، مشاور اجرایی: مهرداد خوشبخت، امور رسانهای: زهرا دمزآبادی، مجری طرح: آفرفیلم، محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح.
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