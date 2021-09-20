تصویربرداری «باران» با بازی امیرحسین صدیق به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، تصویربرداری فیلم کوتاه «باران» به کارگردانی حسین شریف‌نیا و تهیه‌کنندگی امیرحسین قدیری و محمدمهدی مداح به پایان رسید.

این فیلم کوتاه درباره شهدای تفحص است و در خلاصه داستان آن آمده است: همه چی از صبح روزی با یک خواب آشفته شروع می‌شود. امیرعلی (امیرحسین صدیق) تصمیم دارد به ماموریتی برود که بهار (نیلوفر شهیدی) مخالف رفتن او به این ماموریت است.

امیرحسین قدیری پیش از این فیلم‌های کوتاه دیگری از جمله «رامونا»، «حافظ»، «آتنا» و «مسلخ» را کارگردانی کرده است و «باران» اولین تجربه او به عنوان تهیه کننده است.

امیرحسین صدیق، نیلوفر شهیدی، ماهورا خیرخواهان و حسن صبری بازیگران فیلم کوتاه «باران» هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از کارگردان: حسین شریف نیا، تهیه کنندگان: امیرحسین قدیری و محمد مهدی مداح، نویسنده: امیرحسین قدیری، مشاور کارگردان: فرید کلهر، مدیر تصویربرداری: عارف نام‌ور، صدابردار: سیدرضا حسینی‌نیا، صداگذاری و تدوین: دانیال طاهریان، تصحیح رنگ و نور: محمد پهلوان، منشی صحنه: مبینا پورمند، مدیر تولید: امیرحسین همتیان، برنامه ریز: حمیدرضا حمیدی، گریم: پریناز موسوی، طراح لباس: پرنیان عصار، ساخت موسیقی متن: پارسا مهدوی، طراح پوستر: نسیم همتی، مجری طرح: موسسه هنر آفرینان مانا، عکاس: احسان سلیمی‌نیا و مشاور رسانه‌ای: منصوره بسمل.