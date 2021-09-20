«حماس» نقشه راه برای تبادل اسرا را به میانجیگران تحویل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «زاهر جبارین» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین سخنانی را در خصوص مسأله تبادل اسرا میان این جنبش و رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این زمینه تصریح کرد: حماس نقشه راه تبادل اسرا را به میانجیگران تحویل داده است. اکنون توپ در زمین رژیم صهیونیستی است.

وی گفت: سالهاست که مسأله تبادل اسرا در رأس اولویت‌های حماس قرار دارد اما هر بار که پیشرفتی در این پرونده حاصل شده است، صهیونیست‌ها در آن کارشکنی کرده اند. اشغالگران بارها تلاش کردند مسأله غزه را به پرونده تبادل اسرا گره بزنند اما ما قاطعانه با این موضوع مخالفت کردیم.

پیشتر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای درباره مبادله اسرا اعلام کرد: رژیم صهیونیستی خود به خوبی می‌داند که اسرای آن تنها در برابر آزادی اسرای فلسطینی، آزاد خواهند شد. این رژیم اکنون به دنبال باج خواهی از مقاومت است اما به هدف خود نخواهد رسید.

جنبش حماس در ادامه بیانیه خود آورده است: رژیم صهیونیستی نمی‌تواند پرونده‌های مختلف را با یکدیگر درهم آمیزد. اسرا در مقابل اسرا آزاد خواهند شد. این رژیم تاکنون به تعهدات خود در توافق آتش بس نیز پایبند نبوده است.

چندی پیش نیز روزنامه لبنانی «الأخبار» مطلبی را در خصوص مسأله مبادله اسرا میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی منتشر کرد. این روزنامه در مطلب خود آورده است: رژیم صهیونیستی مطالبات زیاده خواهانه ای را در خصوص مبادله اسرا با حماس مطرح کرده است.