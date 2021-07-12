ما به معادله «اسیر در برابر اسیر» پایبندیم نه «اسیر در برابر غذا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «محمود الزهار» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس سخنانی را در خصوص تبادل اسرا میان این جنبش و رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در این خصوص گفت: ما اسرای رژیم صهیونیستی را تنها در ازای آزادی اسرای خود، آزاد خواهیم کرد و در پرونده تبادل اسرا تَن به هیچ معادله دیگری نخواهیم داد.

الزهار افزود: رژیم صهیونیستی در پی تبادل اسرا در ازای غذا است. در واقع، صهیونیست‌ها قصد ندارند در ازای آزادی اسرای خود، اسرای فلسطینی را آزاد کنند و مسائل دیگری نظیر کاهش محاصره غزه و اعطای غذا و… را مطرح می‌کنند.

این عضو ارشد حماس همچنین تهدیدات رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه را توخالی توصیف کرد و یادآور شد: پس از شکست صهیونیست‌ها در نبرد شمشیر قدس آنها دیگر دستاوردی ندارند که بخواهند به آن افتخار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: محمود عباس نماینده ملت فلسطین نیست. سیاست‌های او همواره به ضرر ملت فلسطین تمام شده است. بهتر است عباس به فلسطینیان اجازه دهد تا خودشان نماینده خود را انتخاب کنند.

ما اسرای رژیم صهیونیستی را تنها در ازای آزادی اسرای خود، آزاد خواهیم کرد و در پرونده تبادل اسرا تَن به هیچ معادله دیگری نخواهیم داد پیشتر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای درباره مبادله اسرا اعلام کرد: رژیم صهیونیستی خود به خوبی می‌داند که اسرای آن تنها در برابر آزادی اسرای فلسطینی، آزاد خواهند شد. این رژیم اکنون به دنبال باج خواهی از مقاومت است اما به هدف خود نخواهد رسید.

جنبش حماس در ادامه بیانیه خود آورده است: رژیم صهیونیستی نمی‌تواند پرونده‌های مختلف را با یکدیگر درهم آمیزد. اسرا در مقابل اسرا آزاد خواهند شد. این رژیم تاکنون به تعهدات خود در توافق آتش بس نیز پایبند نبوده است.

چندی پیش نیز روزنامه لبنانی «الأخبار» مطلبی را در خصوص مسأله مبادله اسرا میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی منتشر کرد. این روزنامه در مطلب خود آورده است: رژیم صهیونیستی مطالبات زیاده خواهانه ای را در خصوص مبادله اسرا با حماس مطرح کرده است.

روزنامه الأخبار در این مطلب همچنین عنوان کرده است: اخیراً «تور ویسلند» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در غرب آسیا پیامی را از طرف رژیم صهیونیستی به مقامات جنبش مقاومت اسلامی حماس رساند.

روزنامه مذکور عنوان کرده است: این مقام سازمان ملل متحد به مقامات حماس اعلام کرد که تا پیش از پایان آزادسازی اسرای رژیم صهیونیستی، این رژیم اجازه بازگشایی گذرگاه‌ها یا ورود کمک‌های بین‌المللی به غزه را نمی‌دهد و از بازسازی این منطقه جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه مطلب الاخبار آمده است: رژیم صهیونیستی خواستار امتیازدهی حماس در پرونده تبادل اسرا، کم کردن از تعداد اسرایی که درخواست آزادی آنها را دارد و نیز کاستن از دیگر شروط است. حماس قاطعانه به این درخواست پاسخ منفی داده است.