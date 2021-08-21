گوشی هواوی Nova ۸ ؛ انتخابی بروز برای جوانان در سال ۲۰۲۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زیبایی برای جوانان بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل هواوی در طراحی و ساخت گوشی نوا ۸ کم نگذاشته است. این گوشی با داشتن طراحی رنگین با قاب پشتی شیشهای ضد انعکاس نور، طراحی بیضیشکل دوربین پشتی و ضخامت ۷.۶۴ میلی متر، فقط ۱۶۹ گرم وزن دارد.
گوشی nova ۸ نه تنها بسیار سبک و باریک است و در دست گرفتن آن حس خوبی به کاربر منتقل میکند، بلکه زیبا و چشمنواز است و دوستانتان مجذوب زیبایی آن خواهند شد.
صفحه نمایش خمیده برای زیبایی بیشتر
برخلاف گوشیهای همرده که همه آنها صفحه نمایش تخت دارند، گوشی Nova ۸ هوآوی از صفحه نمایش خمیده با حاشیههای بسیار باریک بهره میبرد که موجب زیبایی و زاویه دید بهتر شده است. هواوی در ساخت این صفحه نمایش از فناوری نوین COP استفاده کرده که حاصل آن صفحه نمایش بدون مرز با بدنه است. این فناوری تنها در گوشیهای رده بالای برخی برندها مورد استفاده قرار میگیرد اما هواوی آن را به نوا ۸ آورده است.
نمایشگر ۶.۵۷ اینچی گوشی Nova ۸ تجربهای تقریباً بدون حاشیه را به کاربر ارائه میکند که در ترکیب با پنل باکیفیت OLED با وضوح تصویر +FHD یک انتخاب هوشمندانه برای سال ۲۰۲۱ تلقی میشود. این صفحه نمایش باکیفیت از نوع ۱۰ بیتی بوده و میتواند ۱.۰۷ میلیارد رنگ مختلف را تولید کند. به لطف بهکارگیری پنل پیشرفته OLED، این گوشی از حسگر اثر انگشت دقیق و سریع در زیر صفحه نمایش نیز بهره میبرد.
صفحه نمایش Nova ۸ از آخرین فناوریهای روز دنیا بهره میبرد و در کنار توانایی نمایش محتواهای HDR، یک انتخاب ایدهآل برای گیمینگ است. این صفحه نمایش از نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتز و نرخ نمونهبرداری تاچ ۲۴۰ هرتز برای ارائه یک تجربه روان و بینقص از گیمینگ موبایل بهره میبرد.
دوربین تمامعیار برای عاشقان عکاسی
نوا ۸ برای عاشقان سلفی، دورهمی و گردش یک انتخاب بسیار مناسب است و از مجموعه کاملی از دوربینهای باکیفیت بهره میبرد. این گوشی دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است و تصاویر گرفته شده با آن هر بینندهای را مجذوب خواهد کرد.
فناوریهای نرم افزاری پیشرفته هواوی همچون Super Night Selfie ۲.۰ قادر به تشخیص شرایط محیط و پردازش هوشمند تصاویر برای خلق عکسهای زیباتر است.
دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی مجهز به فناوری هوش مصنوعی، دوربین اولترا واید با میدان دید ۱۲۰ درجه، دوربین ماکرو و حسگر سنجش عمق، تجربهای کامل و بینظیر را برای هر سوژهای در اختیار شما قرار میدهد. با ترکیب کاملی از دوربینهای مختلف، شما میتوانید با هواوی نوا ۸ در هر ساعت از شبانهروز لحظات خود را با بهترین کیفیت ممکن ماندگار کنید.
سخت افزار پرقدرت و بهینه
گوشی Huawei Nova ۸ در کنار طراحی چشمگیر، دوربین تمامعیار و صفحه نمایش ۱۰ بیتی، از قدرت پردازشی مطلوبی نیز برخوردار است و از گیمینگ گرفته تا ویرایش تصاویر و اجرای برنامههای کاربردی، به خوبی نیاز شما را برآورده میکند.
نوا ۸ به چیپست جدید Kirin ۸۲۰E با فناوری ساخت پیشرفته ۷ نانومتری و پردازنده گرافیکی ۶ هستهای Mali-G۵۷ مجهز است که عملکردی روان و بینقص را تضمین میکند. همچنین این چیپست از موتور پردازش تصویر Kirin ISP ۵.۰ برای ثبت تصاویری با جزئیات بالاتر، نویز کمتر و کیفیت بهتر بهره میبرد که به شدت تواناییهای دوربین نوا ۸ را ارتقا داده است.
حتی اگر ساعتهای متمادی با گوشی خود به گیمینگ میپردازید، جای نگرانی وجود ندارد. هواوی در گوشی Nova ۸ از فناوری دفع گرمای گرافنی ۳D استفاده کرده است که به خوبی حرارت را دفع میکند و خبری از افزایش آزاردهنده دما نخواهد بود.
همچنین گوشی هواوی نوا ۸ از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت حافظه رم بهره میبرد که نیاز هر کاربری را بدون هزینه اضافی برآورده میکند.
شارژ بسیار سریع ۶۶ واتی برای صرفهجویی در زمان
چند ساعت منتظر ماندن برای شارژ شدن باتری را فراموش کنید؛ نوا ۸ هواوی با شارژر فوقسریع ۶۶ واتی SuperCharge عرضه میشود که ظرف تنها ۱۵ دقیقه باتری آن را از صفر تا ۶۰ درصد شارژ میکند. برای شارژ کامل باتری هم تنها به ۳۵ دقیقه زمان نیاز دارید.
در نهایت باید گفت گوشی هوشمند هواوی نوا ۸ با حداقل هزینهی ممکن، بهترین صفحه نمایش، دوربین و البته طراحی چشمنواز را برای نسل جوان ارائه کرده است تا بدون هزینه زیاد نیز بتوان از ویژگیهای موجود در گوشیهای پرچمدار و گرانقیمتتر بهرهمند شد.
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