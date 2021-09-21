حمایت همه جانبه از فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر، دادستان تهران در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی «شمس‌آباد» با بیان اینکه هدف از این بازدیدها این است تا از نزدیک وضعیت این واحدهای تولیدی را مشاهده کنیم و مشکلاتی که آن‌ها با آن درگیر هستند را بررسی کنیم، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قضائی است که به مجموعه دستگاه قضائی مربوط می‌شود. تلاشمان در مجموعه قوه قضائیه بر این است تا با تمام توان و ظرفیت‌هایی که داریم از فعالیت‌های مجموعه‌های صنعتی و تولیدی حمایت کنیم.

دادستان تهران درباره پرونده‌هایی که مربوط به قوه قضائیه است و به خصوص پرونده‌هایی که بعضاً ممکن است رسیدگی آن‌ها دچار اطاله شود، گفت: پس از بازدید و استماع نقطه نظرات مدیران کارگاه‌ها، با بررسی پرونده‌ها در خصوص آن بخشی که بتوانیم دستوراتی صادر کنیم و در راستای رفع مشکل آن‌ها اقدامی انجام دهیم، قطعاً این اقدامات انجام خواهد شد و آنچه که نیاز به کار کارشناسی و بررسی حقوقی و قضائی دارد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در بررسی این پرونده‌ها حتماً دستگاه‌های مسئول و مرتبط را به ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت خواهیم کرد، تاکید کرد: تلاش ما بر این است که قوه قضائیه با تمام توان و ظرفیتی که دارد از فعالیت‌های واحدهای صنعتی و تولیدی حمایت و کمک کند.

شایان ذکر است؛ دادستان تهران در جریان حضور در شهرک صنعتی «شمس‌آباد» از چهار واحد تولیدی کفش البرز، ونوس شیشه، شرکت تعاونی تولیدی سلامت یاران و شرکت ایزوفام بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.