انقلاب سپتامبرِ ملت یمن، صهیونیستها را خشمگین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن در اظهاراتی خاطرنشان کرد که ملت یمن به هیچ وجه پروژه ایالات متحده آمریکا را قبول نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: «کسانی که ادعا می‌کنند انقلاب سپتامبر کودتا بود، باید بدانند اگر این یک انقلاب نبود، پس چرا ۱۷ کشور علیه ملت یمن به جنگ برخاستند؟»

نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن تصریح داد: «اگر انقلاب ۲۱ سپتامبر رخ نمی‌داد، دشمن فرودگاه و بندر الحدیده را نمی‌بست و بانک مرکزی را به عدن انتقال نمی‌داد و در نتیجه ملت یمن در محاصره قرار نمی‌گرفت».

حبتور همچنین با قدردانی از تلاش‌های «عبدالملک بدرالدین الحوثی» از رهبران مقاومت یمن در اداره این کشور در برابر متجاوزان سعودی تأکید کرد: «انقلاب ۲۱ سپتامبر با شعارهای خود در همبستگی با ملت فلسطین، دشمن صهیونیستی را خشمگین کرد».

نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن در پایان بیان کرد: «به دنیا اعلام می‌کنیم، ملتی که ۷ سال مقاومت کرده می‌تواند ۷ سال دیگر برای مقابله با تجاوز مقاومت کند».

به گزارش مهر، مردم یمن امروز سه شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در استان صعده برگزار کردند. برگزاری تظاهرات یمنی‌ها تحت عنوان «یمن به زودی آزاد خواهد شد» صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، یمنی‌ها در جریان این تظاهرات با سر دادن شعارهایی حمایت کامل خود از ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور را اعلام کردند. یمنی‌ها همچنین شعارهایی را علیه عربستان سعودی و متحدان آن سر دادند.

گفتنی است، در سال ۲۰۱۴ مردم یمن در اعتراض به سلسله بی‌کفایتی‌های دولت «عبد ربه منصور هادی» در عرصه‌های داخلی و خارجی دست به تظاهرات گسترده در مناطق مختلف این کشور زدند.

در نهایت سلسله اعتراضات مردم یمن در سپتامبر همان سال به ثمر نشست و «عبد ربه منصور هادی» از کار برکنار شد. بدین ترتیب، انقلاب ۲۱ سپتامبر به عنوان یک دستاورد بزرگ و استراتژیک در تاریخ یمن به ثبت رسید.