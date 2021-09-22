انتقاد شدید امیر عبداللهیان از رفتار غیر سازنده آمریکا در برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و جوزف بورل در ادامه دیدارهای روز سه شنبه در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و در خصوص موضوعات مختلف از جمله برجام و تحولات افغانستان گفتگو و تبادل نظر نمود.

وزیر امور خارجه در این ملاقات با تاکید بر این امر که دولت دکتر رئیسی در چارچوب اصول، عملگراست و لذا به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است، اظهار داشت: همانطور که قبلاً گفته شده است، ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. ملاک ما عمل طرف‌های مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است. نه اتلاف وقت می‌کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می‌پذیرید و نه کشور را معطل وعده‌های توخالی سابقه‌دار خواهد کرد.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: متأسفانه رفتار و سیاست‌های دولت بایدن تاکنون در رابطه با ایران و برجام غیرسازنده بوده است. بایدن با وجود آنکه به صورت زبانی از سیاست‌های ترامپ انتقاد کرده اما در عمل در قبال ایران همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند.

وزیر خارجه در ادامه ضمن تقدیر از تلاش‌های آقای بورل برای پیگیری روند مذاکرات، اظهار داشت: اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با اعمال فشار علیه ایران نتیجه می‌گیرند صد در صد اشتباه می‌کنند. مردم ایران نشان داده اند به فشار و تهدید پاسخ سخت می‌دهند. سه کشور اروپایی بجای فشار به آمریکای ناقض برجام برای بازگشت به تعهداتش، مدام خواستار تعجیل ایران به انجام مذاکرات هستند. همه طرف‌ها باید بدانند، برجام می‌بایست برای ایران نتایج ملموس داشته باشد و در عمل، برداشتن تحریم‌های غیرقانونی را ببینیم. همه طرف‌ها باید عملاً با برداشتن گام‌های محکم پایبندی خودشان را به برجام ثابت کنند. این وضعیت غیرقابل قبول است که آمریکا از یک طرف گاهی حرف‌های مثبت می‌زند و از طرف دیگر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند.

وزیر خارجه افزود: اگر دیگران به تعهدات خودشان برگردند و راستی آزمایی شود ما نیز آمادگی داریم اقدامات جبرانی خود را متوقف کنیم. این کار سختی نیست که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان بر اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی عملی خود پایان دهند.

جوزف بورل در این ملاقات ضمن مرور اقدامات اتحادیه اروپا برای احیای برجام اظهار داشت: بنظر من موفقیت برجام نه تنها برای ایران و ۴+۱ بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم است. شکست برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست. اتحادیه اروپا همواره از سیاست و اقدام مخرب ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرده است و در این خصوص شفاف بوده است ولی تصمیم دولت جدید آمریکا فصل نوینی برای حفظ و احیای برجام ایجاد کرده است.

بورل ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت‌ها و چالش‌ها در وین اظهار داشت: مسئولیت آمریکا نسبت به ایجاد وضعیت فعلی روشن است اما در عین حال همه طرف‌ها باید کمک کنند تا به نتیجه مرضی الطرفین برسیم. قدم اول در این راستا تعیین زمان نشست وین است.

مسئول ارشد اتحادیه اروپا نیز در این دیدار خواستار اقدامات اعتماد ساز از سوی همه طرف‌ها شد.

لازم به ذکر است دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان و همکاریهای فی مابین بویژه در خصوص پناهندگان و ضرورت تشکیل دولت کاملاً فراگیر تبادل نظر کردند.