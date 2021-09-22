۸.۴ میلیون تن کالاهای اساسی وارد بندر امام خمینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود حسین زاده گفت: طی نیمه نخست امسال تاکنون ۸ میلیون ۴۰۰ هزار تن کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی توسط ۱۵۰ فروند کشتی اقیانوس پیما وارد بندر امام خمینی (ره) شده است که رشد ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در همین مدت، نزدیک به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این کالاها به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن از انواع کالاهای اساسی در انبارها و مخازن بندر امام موجود است که رشدی ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

رئیس اداره کالای اساسی و فله مجتمع بندری امام خمینی گفت: هم اکنون ۱۲ کشتی اقیانوس پیما در حال تخلیه بار هستند و نزدیک به ۳۲ فروند کشتی در لنگرگاه بوده و ما به صورت روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن کالا در حال تخلیه و همین میزان هم در حال بارگیری داریم. از این حیث مشکلی نداریم و کالاها به‌صورت شبانه روزی در حال ورود و خروج هستند.

حسین زاده افزود: طی شهریورماه، رکورد بارگیری با ۷۲ هزار تن کالای اساسی را در تاریخ سازمان بنادر ثبت کردیم آنهم با ۲ هزار ۹۰۰ کامیون و ۱۰۹ واگن که رکورد بی سابقه‌ای بوده است.

وی گفت: در حال حاضر مشکلی بابت ترخیص، بارگیری و ارسال کالا وجود ندارد و کل کامیون‌هایی که هم اکنون وارد بندر امام می‌شوند در کمترین زمان ممکن و حداقل تشریفات در حال بارگیری و ارسال هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است، گفت: طی همین مدت نزدیک به ۸۰۵ هزار تن از این کالاها توسط ناوگان حمل و نقل ریلی ارسال شده است که در بخش ریلی رشد حدود ۵ درصدی و در بخش جاده‌ای رشد ۱۴ درصدی داشته‌ایم.

رئیس اداره کالای اساسی و فله مجتمع بندری امام خمینی با اشاره به اینکه حدود یک سال و نیم است که بخاطر شرایط کرونایی خدمه از کشتی‌ها خارج نمی‌شود، تاکید کرد: کشتی‌ها از آمریکای جنوبی آسیا، اروپا وارد بندرگاه می‌شوند و کشتی‌ها قبل از اینکه پهلوگیری کنند، طبق پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت برایمان تهیه کرده است یا در لنگرگاه و یا در کنار اسکله قبل از اینکه عملیات شروع شود از خدمه آنها تست می‌گیرند و زمانی که تأییدیه وزارت بهداشت به دست ما رسید عملیات را شروع می‌کنیم.