به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، ساختمان‌های جدید ستاد ارتش اعم از مرکز فرماندهی و کنترل، معاونت تربیت و آموزش، جنگ الکترونیک و فرماندهی قرارگاه پشتیبانی، صبح امروز با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش افتتاح شد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثار رزمندگان دوران دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت موضوع آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان آمادگی‌های رزمی، گفت: تهدیدهایی که همواره متوجه نظام جمهوری اسلامی است، ایجاب می‌کند با آموزش‌های به روز، مستمر و متناسب با تهدیدها، آمادگی‌های عملیاتی خود را برای پاسخگویی قاطع به هر تهدیدی و در هر نقطه از مرزهای میهن اسلامی ارتقا ببخشیم.

وی افزود: ارتش علاوه بر استمرار خدمت رسانی به مردم عزیز در مقابله با کرونا و گسترش مراکز واکسیناسیون و بیمارستان‌های تنفسی، موضوع مهم حفظ آمادگی‌های رزمی در سطوح مختلف را مد نظر داشته و پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در حوزه‌های جنگ الکترونیک و پهپاد داشته است.

در پایان مراسم، تعدادی از دست‌اندرکاران ساخت این پروژه‌ها با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.