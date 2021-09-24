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۲ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷

دریادار سیاری:

تهدیدات ایجاب می‌کند آمادگی‌های عملیاتی خود را ارتقا دهیم

تهدیدات ایجاب می‌کند آمادگی‌های عملیاتی خود را ارتقا دهیم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: تهدیدات ایجاب می‌کند با آموزش‌های به روز، مستمر و متناسب، آمادگی‌های عملیاتی خود را برای پاسخگویی قاطع به هر تهدیدی ارتقا ببخشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، ساختمان‌های جدید ستاد ارتش اعم از مرکز فرماندهی و کنترل، معاونت تربیت و آموزش، جنگ الکترونیک و فرماندهی قرارگاه پشتیبانی، صبح امروز با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش افتتاح شد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثار رزمندگان دوران دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت موضوع آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان آمادگی‌های رزمی، گفت: تهدیدهایی که همواره متوجه نظام جمهوری اسلامی است، ایجاب می‌کند با آموزش‌های به روز، مستمر و متناسب با تهدیدها، آمادگی‌های عملیاتی خود را برای پاسخگویی قاطع به هر تهدیدی و در هر نقطه از مرزهای میهن اسلامی ارتقا ببخشیم.

وی افزود: ارتش علاوه بر استمرار خدمت رسانی به مردم عزیز در مقابله با کرونا و گسترش مراکز واکسیناسیون و بیمارستان‌های تنفسی، موضوع مهم حفظ آمادگی‌های رزمی در سطوح مختلف را مد نظر داشته و پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در حوزه‌های جنگ الکترونیک و پهپاد داشته است.

در پایان مراسم، تعدادی از دست‌اندرکاران ساخت این پروژه‌ها با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.

کد مطلب 5312185
هادی رضایی

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