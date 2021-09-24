به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت نوجوان فداکار و قهرمان ایذه‌ای علی لندی ۱۵ ساله که برای نجات دو بانوی گرفتار در حادثه آتش‌سوزی جان خویش را شجاعانه فدا کرد را تسلیت گفت.

متن پیام او به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

عروج آسمانی نوجوان فداکار و قهرمان ایذه‌ای علی لندی موجب تاسف و تاثر گردید.

اقدام این نوجوان با غیرت و رشید ۱۵ ساله که برای نجات دو بانوی گرفتار در حادثه آتش‌سوزی جان خویش را شجاعانه نثار کرد بار دیگر در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز آتش‌نشان جلوه‌های ایثار و از جان گذشتگی ملت سلحشور ایران را در یادها زنده کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت عروج دلاورانه این نوجوان قهرمان به مردم شریف استان خوزستان و شهرستان ایذه، خانواده داغدار و گرانقدرش و سایر وابستگان، برای روح پاکش علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی