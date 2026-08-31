به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه در آیین آغاز احداث پایگاه امدادونجات جادهای احمدبناسحاق در شهرستان سرپلذهاب، با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تأمین اعتبار این پروژه، اظهار کرد: این پایگاه در قالب پایگاه تیپ یک احداث میشود و نخستین پایگاه تیپ یک امدادونجات جادهای در سطح استان کرمانشاه خواهد بود.
وی افزود: پس از تکمیل ساختمان پایگاه، جمعیت هلالاحمر تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن را تأمین و اختصاص خواهد داد و یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات و ست کامل تجهیزات امدادونجات در اختیار این پایگاه قرار میگیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به برآورد اعتبار تجهیزات این پایگاه گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ارزش تجهیزات و امکاناتی که برای تجهیز پایگاه احمدبناسحاق اختصاص خواهد یافت، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
یگانه ادامه داد: همچنین ۱۵ نیروی امدادی برای فعالیت در این پایگاه بهکارگیری خواهند شد که در قالب سه شیفت پنجنفره به ارائه خدمات امدادی خواهند پرداخت.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مسیر تردد در محدوده پایگاه احمدبناسحاق اظهار کرد: این پایگاه در مسیر تردد زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی قرار دارد و از این جهت یکی از نقاط مهم امدادرسانی در منطقه محسوب میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه افزود: مسیر منتهی به این پایگاه همچنین محل تردد کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور و یادمان شهدای بازیدراز است و همین مسئله بر اهمیت ایجاد و تجهیز این پایگاه امدادونجات جادهای افزوده است.
یگانه خاطرنشان کرد: راهاندازی این پایگاه میتواند ظرفیت امدادرسانی جادهای در منطقه را افزایش داده و زمینه ارائه خدمات سریعتر و تخصصیتر به مسافران، زائران و سایر کاربران جادهای را فراهم کند.
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