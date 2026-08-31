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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

نخستین پایگاه تیپ یک هلال‌احمر کرمانشاه در سرپل‌ذهاب احداث می‌شود

نخستین پایگاه تیپ یک هلال‌احمر کرمانشاه در سرپل‌ذهاب احداث می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از احداث نخستین پایگاه تیپ یک امدادونجات جاده‌ای استان در سرپل‌ذهاب با تأمین تجهیزات تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه در آیین آغاز احداث پایگاه امدادونجات جاده‌ای احمدبن‌اسحاق در شهرستان سرپل‌ذهاب، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار این پروژه، اظهار کرد: این پایگاه در قالب پایگاه تیپ یک احداث می‌شود و نخستین پایگاه تیپ یک امدادونجات جاده‌ای در سطح استان کرمانشاه خواهد بود.

وی افزود: پس از تکمیل ساختمان پایگاه، جمعیت هلال‌احمر تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن را تأمین و اختصاص خواهد داد و یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات و ست کامل تجهیزات امدادونجات در اختیار این پایگاه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به برآورد اعتبار تجهیزات این پایگاه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ارزش تجهیزات و امکاناتی که برای تجهیز پایگاه احمدبن‌اسحاق اختصاص خواهد یافت، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

یگانه ادامه داد: همچنین ۱۵ نیروی امدادی برای فعالیت در این پایگاه به‌کارگیری خواهند شد که در قالب سه شیفت پنج‌نفره به ارائه خدمات امدادی خواهند پرداخت.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مسیر تردد در محدوده پایگاه احمدبن‌اسحاق اظهار کرد: این پایگاه در مسیر تردد زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی قرار دارد و از این جهت یکی از نقاط مهم امدادرسانی در منطقه محسوب می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه افزود: مسیر منتهی به این پایگاه همچنین محل تردد کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور و یادمان شهدای بازی‌دراز است و همین مسئله بر اهمیت ایجاد و تجهیز این پایگاه امدادونجات جاده‌ای افزوده است.

یگانه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این پایگاه می‌تواند ظرفیت امدادرسانی جاده‌ای در منطقه را افزایش داده و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و تخصصی‌تر به مسافران، زائران و سایر کاربران جاده‌ای را فراهم کند.

کد مطلب 6933618

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