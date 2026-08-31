هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده صاف و همراه با وزش باد است

علیمحمد زورآوند، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان از امروز (دوشنبه) تا اوایل هفته آینده غالباً صاف خواهد بود و در بعضی ساعات نیز با وزش باد همراه میشود.
وی افزود: در ساعاتی از امروز، وزش باد در نواحی شرقی استان قابل توجه خواهد بود و لازم است در این مناطق تمهیدات لازم مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا امروز و فردا (سهشنبه) به صورت موقت کاهش مییابد، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند آرام افزایشی خواهد داشت.
زورآوند خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، قصرشیرین با ۳۹ درجه، سرپلذهاب با ۳۸ درجه و گیلانغرب با ۳۷ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان کرمانشاه طی امروز هستند.
نظر شما